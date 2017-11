Le retour à la semaine de quatre jours fait le bonheur des associations culturelles et sportives

Roanne et Saint-Etienne se dirigent vers le retour à la semaine de quatre jours en septembre 2018. Au sein des associations sportives et culturelles on a le sourire. Depuis trois ans elles accueillent peu d’enfants le mercredi matin.

La semaine de quatre jours et demi est un écueil pour les associations culturelles et sportives. Les enfants sont peu nombreux à fréquenter ces associations le mercredi matin puisqu’ils sont en classe. Les écoles de danse, de musique ou de théâtre s’organisent comme elles peuvent pour accueillir le maximum d’enfants. C'est le cas des Ateliers de la rue raisin et du Conservatoire Massenet à Saint-Etienne.

Les mercredis après-midi sont chargés

Le Conservatoire dispose de plusieurs orchestres et propose des cours de musique, de danse et de théâtre. La directrice du Conservatoire Massenet Laurence Ganivet estime que « le passage à la semaine de quatre jours et demi a été délicat ». Les enfants sont à l’école le mercredi matin donc le Conservatoire a dû programmer tous les cours le mercredi après-midi. La journée du mercredi est par conséquent particulièrement chargée. Cependant l’école de musique n’a pas souffert de ces changements d’organisation puisqu’elle a gagné près de 150 élèves en trois ans. Le retour à la semaine de quatre jours va « alléger les journées du mercredi et résoudre les problèmes de locaux en période de forte affluence » d’après la directrice du Conservatoire.

Deux activités supprimées

Les Ateliers de la rue raisin sont aussi touchés par des problèmes de planning depuis le passage à la semaine de quatre jours et demi. Ils n’ont conservé que deux activités sur quatre le mercredi matin. Le modelage de la terre et le théâtre ne sont plus proposés faute de participants. Aux Ateliers de la rue raisin les activités les plus attractives que sont le dessin et les activités de découverte pour les plus petits sont toujours proposées. Virginie Olivier qui dirige les Ateliers « refuse des enfants le mercredi après-midi ». Avec la semaine de quatre jours la directrice espère qu’elle pourra « proposer à nouveau quatre activités le mercredi matin ». Cela permettrait également de faire des animations avec les écoles, ce qui n’était plus possible depuis trois ans car les activités étaient proposées sur le temps périscolaires.