Le retour de Parcoursup : ce mercredi des milliers de candidats vont pouvoir faire leurs voeux de formation

Parcoursup ouvre ses portes ce mercredi 22 janvier 2020, des centaines de milliers de candidats vont pouvoir se connecter pour noter leurs vœux de formation dans l’enseignement supérieur. Parcoursup qui continue sa mue avec pas mal de nouvelles formations qui font leur apparition pour 2020.

600 nouveaux cursus sur Parcoursup

On retrouve notamment l'ensemble des formations reconnues par l’État, à l’exception notable de Sciences Po Paris. La grande école n'est pas encore tout à fait présente sur cet espace connecté. Mais au total ce sont plus de 600 nouveaux cursus qui font leur apparition cette année sur Parcoursup qui regroupe désormais un peu plus de 15 300 formations.

Pas toujours très simple à utiliser

Mais en pratique, certains étudiants parlent d'un système qui n'est pas toujours très simple d'utilisation. L'an dernier ces jeunes Dijonnais ont un peu galéré. C'est le cas de Léa en BTS au Lycée Le Castel. Elle se souvient avoir émis trois voeux et de s'être fait balader jusqu'à fin août par l'algorythme avant de finalement trouver sa voie. "C'était très stressant parce que je ne savais pas où aller, je me suis dit que si je devais trouver un appartement ça allait être un peu chaud. Par ailleurs un BTS tourisme ce n'était pas vraiment ce que je voulais faire. Donc c'était la galère quoi !"

"Je n'aurai peut-être pas de place"

L'an dernier, Oumayma, autre élève de BTS elle aussi a du attendre très longtemps avant d'avoir une réponse de la machine ! "J'avais fait trois voeux et je n'avais pas de réponses. Je me suis que je ne trouverai peut-être pas ma place. Heureusement j'ai fini par obtenir deux réponses positives mais elles sont arrivées très tard".

Marianne voulait intégrer une école infirmière

Marianne, 18 ans, voulait intégrer une école d'infirmière à la sortie d'un BAC économique et social, mais elle a eue moins de chance. Elle s'est retrouvée le bec dans l'eau, sans doute à cause de son dossier pas assez bon. Elle va retenter sa chance cette année mais elle appréhende beaucoup Parcoursup ! "C'est vraiment trop compliqué. Heureusement que les profs m'ont aidé car je n'aurais jamais su remplir le site tout seul. J'espère que ça va aller cette année !"

"Moi je n'ai eu aucun soucis"

Mais pour de nombreux autres élèves, il n'y a eu aucun soucis, le témoignage de Charles, 21 ans en BTS métier de la mode au Lycée Le Castel. "Je n'ai pas eu de problèmes avec Parcoursup. Je sais que certains ont eus des problèmes avec les listes d'attente mais moi cela ne m'est pas arrivé."