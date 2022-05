Le retour des classes découvertes : Quand est-ce qu'on part maitresse ?

Ca fait du bien oui, ça faisait longtemps ! Au téléphone les mots d' Eugénie Porcher. L'institutrice de la classe de CM1/CM2 de l'école Villeneuve de Chauvigny a passé avec ses élèves quatre jours à Meschers-sur-Gironde, en Charente Maritime avec un thème sur la mer et la protection de l'environnement, mais aussi la faune et la flore du littoral. 35 élèves encadrés par deux enseignantes et quatre autres adultes. "On avait prévu ce projet en mars 2020, la date fatidique, sourit l'enseignante. Du coup depuis tout ce temps-là on attendait cette sortie avec tous les enfants et les parents. Dès la 1ère quinzaine de septembre, mes élèves me parlaient déjà de cette classe de mer avec ces questions : où ils allaient dormir ? Ce qu'ils allaient faire ? Manger ? Ils étaient limite, des fois, accrochés à la porte de la classe pour dire quand est-ce qu'on part maitresse ?"

Un projet pédagogique sur la faune et la flore de l'estuaire de la Gironde. - EP

C'est quand même maitresse Eugénie qui a gagné

De leur côté, les enfants de Chauvigny sont absolument ravis de leur séjour à la mer, comme le raconte Elise, Adélie et Colin "J'étais très impatiente de faire ce voyage, c'était incroyable et ça restera un très bon souvenir. J'ai adoré faire la découverte de la nature qui vivait près de l' Océan. Il fallait se lever un peu tôt le matin, vers 7h30, et les maitresses nous réveillaient mais après on passait de bonnes journées. On a fait de la pêche à pied, du char à voile. Mais à la fin c'est quand même maitresse Eugénie qui a gagné".