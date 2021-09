Les étudiants étrangers sont de retour sur les campus de l'université Rouen Normandie

Même si elles ne se sont pas totalement arrêtées l'an dernier, les mobilités étudiantes entre la Normandie et l'étranger ont été très impactées par la crise sanitaire. Sur les plus de 200 étudiants rouennais inscrits l'an dernier pour des échanges conventionnés, seuls 26 ont pu réellement partir.

Nazrin a 20 ans et elle est arrivée le 3 septembre d'Azerbaïdjan pour étudier pendant un semestre à Rouen. La jeune femme se dit "pleinement contente" d'être là, parce que ça n'a pas été facile. "Première difficulté : la vaccination, parce que je suis vaccinée mais par un vaccin non-reconnu par la France, le Corona-Vac", explique-t-elle. Il a donc fallu faire un test PCR, un test négatif qui lui a finalement permis d'arriver chez nous. Nazrin fait partie des centaines d'étudiants étrangers accueillis cette année par l'université de Rouen, environ 1 500 au total. Beaucoup plus que l'an dernier, où les mobilités ont largement diminué à cause de la crise sanitaire. Pour les mobilités conventionnées, via Erasmus par exemple, 26 étudiants rouennais seulement ont finalement pu partir, sur plus de 200 inscrits au départ.

Le hall pour les inscriptions est bien rempli en ce mercredi matin sur le campus de Mont-Saint-Aignan © Radio France - Soisic Pellet

Beaucoup plus d'inscrits cette année

Mais cette année, les chiffres n'ont rien à voir. Déjà, ils sont beaucoup plus à s'être inscrits pour une mobilité à l'étranger. "Les étudiants qui n'ont pas pu partir l'année dernière ont redéposé un dossier cette année", précise Fanny Fournier, responsable du pôle mobilité à l'université Rouen Normandie. Mais il y a aussi ceux "qui se sentent bloqués depuis un an et demi, deux ans, chez eux et qui n'ont qu'une envie, c'est de partir, de vivre pleinement leur vie d'étudiant, de dire "je pars, j'en ai marre d'être à Rouen !"

Cette année, on est vraiment sur une mobilité on va dire "normale" - Fanny Fournier, responsable du pôle mobilité

Sur ces 340 nouveaux inscrits, le départ de la moitié est déjà confirmé. Et il y a aussi plus d'arrivées sur les campus normands.

Et dans des conditions bien plus agréables

L'autre bonne nouvelle pour ces étudiants, c'est aussi le retour des cours en présentiel. "Là cette année, ils vont être immergés comme les autres années avant le covid, ils vont être avec les Français, ils vont avoir un cursus classique", se réjouit Karine Bachelet, en charge de l'accueil des étudiants internationaux. Parce que l'an dernier, ceux qui ont réussi à venir étudier à Rouen "étaient quand même un peu isolés", ajoute-t-elle. Cette année, il y aura des cours en amphi et les travaux pratiques seront en présentiel. De quoi permettre à Punsisi, étudiant sri lankais arrivé il y a quelques jours à Rouen, de vraiment pratiquer son français, son objectif numéro un. "Au Sri Lanka, je n'ai personne pour parler en français, là ce sera le bain de langue donc c'est une vraie opportunité pour moi !"