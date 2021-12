Le retour du masque dans les cours d'écoles, "ça va être embêtant pour jouer au foot !"

Les écoliers vont à nouveau devoir se masquer pendant la récréation ! La mesure, prise par la préfecture du Pays-de-la-Loire le 2 décembre dernier, prend effet à partir du lundi 6 décembre. A l'école élémentaire Pierre Belon du Mans, les enfants sont majoritairement déçus... et les parents, plus divisés sur la question.

Près de 370 écoles concernées dans la Sarthe

"Ca va être embêtant pour respirer quand je joue au foot !" s'inquiète Oscar, à la sortie de l'école. A quelques pas de là, Brahim acquiesce : "Moi c'est pour parler que ça m'énerve. Le masque, ça me donne trop chaud !"

Du côté des parents, "comme d'habitude, personne n'est d'accord", sourit Stéphanie, dont le fils est en CE1. Pour sa part, la mesure lui convient : "L'épidémie revient, donc je préfère que les enfants soient masqués." Surtout que son fils lui semble peu embêté par le masque : "Il oubliait même de l'enlever, le maître venait le voir pour lui dire qu'il pouvait le retirer." Pour Sidi, c'est même un soulagement : "Je serai plus serein quand mon fils ira voir son papi et à sa mamie, qui sont des personnes fragiles."

Je trouve que les mesures sont plus dures pour les enfants que pour les adultes..." - Damien, papa de Oscar

Damien, lui, est un peu plus embêté : "Ca ne me dérange pas beaucoup, mais je trouve que les mesures sont plus dures pour les enfants. Nous, on peut marcher à l'air libre toute la journée !" Pour Olivier, papa de deux petits garçons, c'est un non catégorique : "En plus ça empêche les enfants de bien apprendre", rappelle-t-il.