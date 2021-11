Le retour du masque dans les écoles de Seine-et-Marne, "c'est un peu n'importe quoi"

La rentrée des vacances de la Toussaint se fait avec le masque ce lundi 8 novembre pour les écoliers de 39 départements français, là où le taux d'incidence dépasse le seuil d'alerte sur une moyenne de cinq jours d'affilée. Le seuil est fixé à 50 cas de coronavirus pour 100.000 habitants. Toute l'Ile-de-France est concernée et c'est un peu particulier pour la Seine-et-Marne.

Dans ce département, les enfants avaient pu enlever le masque la semaine juste avant les vacances, c'est donc un retour et il n'est pas toujours évident pour les familles, comme à Bussy-Saint-Martin.

J'aurais préféré que, quand on l'enlève, on l'enlève franchement

Seal par exemple est en CM1, il a ressorti du tiroir sa boîte de masques pour l'école et elle est de nouveau sur son bureau. "C'est un peu n'importe quoi parce qu'ils nous font le mettre, après l'enlever, après remettre et après, ça va recommencer. C'est obligé donc je le fais et ça ne me dérange pas trop", décrit cet écolier de la Seine-et-Marne.

En revanche, cela dérange sa maman. Elisa a dû, encore une fois, lui expliquer ce changement, et faire de même avec ses deux petites sœurs. "J'aurais préféré que, quand on l'enlève, on l'enlève franchement et qu'on ne joue pas à un coup, oui, et un coup, non parce que les enfants sont perdus. Nous, les parents, on peut comprendre mais pour les enfants, c'est dur", explique cette maman.

Je lui ai dit de ne pas totalement l'enlever

Valentine pressentait que le masque serait de nouveau obligatoire à l'école d'ici Noël. Elle a donc donné une consigne à sa fille, Giulia qui est en CM2 : ne pas l'enlever trop vite. "Je lui ai dit de ne pas totalement l'enlever parce qu'en classe, je trouvais que c'était plus raisonnable de le garder, et à la récréation, là pourquoi pas l'enlever. Du coup, elle n'a pas vraiment fait la différence ces derniers temps", estime Valentine.

Cette maman aimerait que la vaccination s'ouvre aussi aux enfants pour éviter ce va-et-vient du masque dans les écoles.