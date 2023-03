Le salon de l'alternance se tient ce samedi à Rennes, 300 offres d’alternances sont à pourvoir

Apprendre auprès des professionnels, c'est ce que choisissent de plus en plus de lycéens et d'étudiants. Près de 40.000 contrats d'apprentissage en cours cette année en Bretagne. Quelque soit son projet professionnel, on trouve désormais des contrats dans tous les secteurs. Pour celles et ceux qui hésitent, Carole Vallerie, cheffe de projet à Bretagne Alternance, rappelle que l'alternance, c'est plein d'avantages pour les apprentis, elle était l'invitée de France Bleu Armorique, ce vendredi 3 mars.

France Bleu Armorique : On le voit, les formations en alternance ont la cote ces dernières années, l'alternance, c'est désormais dans tous les secteurs, on peut trouver quel que soit son projet ?

Carole Vallerie : Oui, tout à fait. Les formations en alternance se sont vraiment développées depuis 2008 avec la réforme de la formation professionnelle et en Bretagne en particulier. Il y a presque 40.000 apprentis. C'est une croissance de 30 % en un an en 2021. Et aujourd'hui, plus de 700 diplômes sont préparés en alternance en Bretagne.

Quel est l'intérêt de ce type de formation ?

Ce qui est intéressant, c'est que l'objectif est d'obtenir un diplôme par le biais d'une formation en alternant à la fois des périodes théoriques et des périodes pratiques. On va acquérir également une expérience professionnelle qui, au final, permettra une très bonne insertion professionnelle.

Voilà pour le côté intérêt... Qu'en est-il du côté inconvénient ?

Il faut bien se préparer parce que effectivement, suivre une formation en alternance, c'est apprendre à répondre aux exigences d'un centre de formation qui va souhaiter mettre le jeune en conditions de réussite pour lui permettre d'obtenir ce diplôme. Et d'autre part, l'entreprise qui va intégrer un nouveau salarié, va souhaiter que ses salariés s'intègrent du mieux possible au sein de son équipe et donc elle va avoir des exigences, cette fois-ci sur le plan professionnel, de manière à approfondir le métier qui l'intéresse, mais aussi à participer à l'activité de l'entreprise.

Concernant les conditions, il ne faut pas avoir plus de 30 ans ?

On doit avoir signé son premier contrat d'apprentissage avant ses 30 ans. Mais pour autant, il y a des exceptions à la règle, notamment concernant les personnes en situation de handicap. Dans ce cadre-là, l'apprentissage est possible tout au long de la vie. Les sportifs de haut niveau également peuvent signer un contrat d'apprentissage après 30 ans, et si la personne a un projet de création d'entreprise, c'est aussi possible.