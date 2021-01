Le Secours Populaire du Gard à la recherche d'enseignants bénévoles

Le Secours Populaire du Gard lance un appel : l'association recherche trois professeurs de mathématiques et de français au minimum pour assurer des cours particuliers de soutien scolaire chaque mercredi. En effet, à cause du coronavirus, plusieurs bénévoles ont mis fin à cette activité. Aujourd'hui, seul un professeur de mathématiques, Hafid Bekhit, continue à assurer les cours toutes les semaines.

Cela signifie que trois élèves seulement peuvent en bénéficier, alors que douze étaient inscrits à ces cours de soutien au début de l'année scolaire (six autres sont sur liste d'attente). "Il y a un vrai besoin, d'autant que nous proposons une vraie offre de soutien scolaire, pas de l'aide aux devoirs, explique Francine Grandcoin, coordinatrice du soutien scolaire au Secours Populaire du Gard. Cela veut dire qu'on prend un élève, pendant une heure de soutien en maths ou en français. On regarde ses manques et on l'emmène jusqu'à fin juin pour essayer d'améliorer son niveau."

3 heures chaque mercredi après-midi

C'est pourquoi le Secours Populaire recherche des enseignants qui pourront se rendre disponibles toutes les semaines les mercredis de 14h à 17h jusqu'à la fin de l'année scolaire. Des enseignants à la retraite ou à la recherche d'un emploi, ainsi que des étudiants en maths ou en français peuvent donner ces cours.

Contactez le Secours Populaire du Gard au 04 66 02 98 98.