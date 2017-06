Le serveur informatique de l'Université de Franche-Comté en panne

Les sites internet de l’Université de Franche-Comté et du Rectorat de Besançon hors-service ce samedi soir.Les serveurs sont tombés en panne après une inondation dans les locaux de l’Université de Franche-Comté à Besançon sur le campus de la Bouloie.

A la suite d'une rupture de canalisation ,samedi, à l'UFR Sciences et techniques de l'Université de Franche-Comté, sur le campus de la Bouloie à Besançon, les serveurs informatiques ont été inondés et sont donc hors-service. Par conséquent, les sites internet des établissements d'enseignement supérieur (Université de Franche-Comté, ENSMM, Comue UBFC, UTBM, CROUS et Rectorat de l'Académie de Besançon) sont actuellement inaccessibles. L'intégralité des messageries électroniques des personnels est aussi impactée, tout comme les sites d'inscription pour les étudiants.

