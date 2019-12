Le service minimum d'accueil reconduit pour les élèves de Nice les jours de grève des enseignants

Alors que les enseignants devraient de nouveau être en grève ce mardi contre la réforme des retraites, la mairie de Nice reconduit le service minimum d'accueil pour les élèves des écoles affichant plus de 25% de grévistes.

Nice, France

Les enseignants du primaire et du secondaire devraient de nouveau être en grève ce mardi, jour de mobilisation interprofessionnelle contre la réforme des retraites, après celle de jeudi, qualifiée de succès par les syndicats.

Dans les Alpes-Maritimes, ils avancent 80% d'enseignants grévistes dans le primaire, et plus de 70% dans le secondaire, avec des pointes jamais vues dans certains établissements. Le rectorat parle lui de 53% dans le premier degré, 52,8% dans les collèges, 47% dans les lycées et 31,5% dans les lycées professionnels.

Pour les élèves des écoles dont plus de 25% des enseignants sont en grève, le service minimum d'accueil est reconduit à Nice. Les places s'adressent en priorité aux enfants dont les parents travaillent et n'ont pas d'autre possibilité de garde.

Si votre école est concernée par la grève, il faut s'inscrire soit la veille au soir entre 16h30 et 18h, soit le matin même entre 8h30 et 9h30 au Centre Impératrice Eugénie (31 boulevard Impératrice Eugénie). Le centre sera ouvert pendant la journée de grève de 8h30 à 18h, et le repas du midi fourni.