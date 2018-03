Indre-et-Loire, France

Contre la sélection pour l'entrée à l'université, un collectif d'étudiants mène une action ce jeudi 8 mars à la faculté des Tanneurs à Tours. Les entrées sont bloquées. Seules la bibliothèque et les salles de travail restent accessibles. Peu de mouvements autour du site, et pour cause, les étudiants ont été prévenus la veille de l'annulation des cours.

Les images du blocus du site des Tanneurs à Tours © Radio France - Boris Compain

Cette action est engagée contre la réforme de l'université. Les grévistes dénoncent notamment les sélections programmées dans les filières universitaires, présentées par la ministre de l'enseignement supérieur Frédérique Vidal.