Le site du futur collège de Landerneau sera choisi d'ici juin

Landerneau, France

Il sera à nouveau question de ce nouvel établissement ce jeudi, dans le schéma d'investissement des collèges qui sera examiné à la session du Conseil départemental du Finistère. Il s'agit d'un collège pour 350 à 400 élèves. Le principe de la construction a été validé en octobre dernier. Concernant le choix du site, une réunion s'est déroulée la semaine dernière, en présence des élus locaux, pour discuter des options et de la méthodologie. Le Conseil départemental possède un terrain rue Belhommet, au sud de Landerneau. Le maire, Patrick Leclerc suggère un autre terrain, municipal celui-ci, situé non loin. Un terrain connu sous le nom du "Champ de foire". En plan B, le maire de Pencran, propose également un terrain, plus vaste mais qui a l'inconvénient d'être en pleine campagne.

Le Conseil départemental rassurant sur la tenue des délais

En proposant ces terrains, les élus locaux semblent surtout d'accord pour essayer d’accélérer le calendrier... ou du moins de ne laisser aucun prétexte à un retard. " Je suis prêt à accorder très rapidement un permis de construire pour le terrain municipal que je suggère. Cela peut aller très vite", précise Patrick Leclerc, le maire de Landerneau. Le Conseil départemental se donne jusqu'en juin pour choisir un site. Lors de la réunion organisée la semaine dernière, Marc Labbey, vice-président en charge des collèges au département, a rappelé les différents critères : l'espace, l'accessibilité, la proximité des infrastructures sportives. : " la décision sera prise d'ici juin".

En parallèle au choix du site, le Conseil départemental va organiser au cours du premier semestre des réunions participatives pour que les élèves, les parents, les enseignants puissent apporter leurs idées au projet architectural.