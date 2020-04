Le SNES-FSU 37 pas convaincu des "vacances apprenantes" de Jean-Michel Blanquer

Le ministre de l'Education nationale Jean-Michel Blanquer demande aux enseignants volontaires de donner des cours de soutien aux élèves les plus en difficulté lors de ces vacances de printemps. Un dispositif inutile pour le premier syndicat d'enseignants du second degré en Indre-et-Loire.

Ces vacances le seront-elles vraiment pour les enseignants et leurs élèves ? Le ministre de l'Education nationale Jean-Michel Blanquer a lancé le dispositif «vacances apprenantes». En clair, il s'agit d'un dispositif de soutien scolaire à destination d’élèves en difficulté organisé sur la base du volontariat, et à distance évidemment.

"Ce n'est pas en remettant des visioconférences qu'on arrivera à raccrocher les élèves en difficulté" - Anne Grandet, du SNES-FSU 37

Un non sens pour Anne Grandet, la co-secrétaire du SNES-FSU en Indre-et-Loire, le premier syndicat d'enseignants du second degré, et par ailleurs professeur de lettres au lycée Paul-Louis Courier à Tours. Déjà elle rappelle que les enseignans et les élèves n'étaient pas en vacances jusqu'ici, et que tout le monde a besoin de repos. Ensuite elle se dit très sceptique sur l'utilité du dispositif, alors que la continuité pédagogique opérée depuis un mois n'est déjà pas satisfaisante selon elle. "Cette histoire de continuité pédagogique, on a des raisons de penser qu'elle creuse les inégalités. D'une part, sur le plan matériel, tout le monde n'est pas égal. D'autre part, au-delà de la question technique, il y a une question socio-culturelle, c'est-à-dire des parents qui ne sont pas tous en mesure d'aider leurs enfants. Cette question d'enseignement par le numérique n'est qu'un dépannage. Car l'enseignement, c'est d'abord une relation humaine, en présentiel. Ce n'est pas en remettant des visioconférences qu'on arrivera à raccrocher les élèves en difficulté".