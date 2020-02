Le SNES-FSU dénonce 801 heures de cours par semaine en moins dans la Loire

Roanne, France

Nous sommes en février mais les syndicats enseignants se projettent déjà sur la rentrée de septembre. Dans la Loire, c'est la Dotation Horaire Globale qui met en colère Estelle Tomasini, porte parole du SNES-FSU, le principal syndicat des enseignants du secondaire. Un rassemblement avait lieu hier devant le lycée Albert Camus Firminy tandis qu'une ne opération "lycée mort" se tenait à Roanne au lycée Jean Puy ce vendredi

Vous pointez du doigt la baisse de la Dotation Horaire Globale, c'est à dire le nombre d'heure de cours dans chaque établissement revu à la baisse. 801 heures de cours en moins sur tout le département car il y aura 139 lycéens de moins. Moins de lycéens donc moins d'heures de cours, ça parait logique non ?

Non. Les 139 de moins sont répartis sur de nombreuses classes et 801 heures de cours en moins par semaine, c'est énorme. Cette baisse de dotation va entrainer des conséquences directes. Par exemple la suppression des enseignements optionnels. Officiellement les cartes de formation ne changent pas. Les établissements continuent d'afficher un certain nombre d'options sur leur site internet sauf que ces options ne seront plus financées à partir de la rentrée prochaine. A Honoré d-Urfée à Saint-Etienne, lycée le plus touché, c'est 100h de moins et ça correspond à 5 emplois complets en moins. Ce sont les enseignements technologiques en seconde qui n'ouvriront pas.

L'intégralité de l'interview