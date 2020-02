Le SNU, service national universel, ouvert aux jeunes Mayennais en 2020

Laval, France

Un outil pour encourager la _"cohésion nationale"et construire une "société d'engagement"._ C'est ainsi que le gouvernement présente le SNU, le service national universel. Actuellement uniquement sur la base d'un volontariat, l'objectif est de le rendre obligatoire pour toute une classe d'âge d'ici à 2023.

La Mayenne rejoint donc en 2020 les 13 départements qui ont testé ce dispositif l'année précédente. Au programme : un séjour de cohésion de deux semaines dans un autre département que le sien et une mission d'intérêt général inscrite dans un projet professionnel. Les services de la préfecture de Mayenne passent donc dans les établissements pour sensibiliser le public à ce SNU et les inciter à se lancer, comme au lycée agricole de Laval :

Reportage au lycée agricole de Laval. Le SNU est présenté par la préfecture aux jeunes qui peuvent y participer cette année. Copier

Le séjour de cohésion est le cœur du projet avec pour objectif de mélanger 200 jeunes qui ne se connaissent pas et qui sont issus de différents territoires français. Les participants, vêtus d'un uniforme, prennent part à des activités et ateliers autour de 7 thématiques. Parmi elles, la citoyenneté et les institutions, le sport, la culture ou encore le développement durable. On peut s'interroger sur ce qui distingue ce SNU des enseignements déjà dispensés par l'école. Pour Serge Milon, directeur départemental de la cohésion sociale, "l'école enseigne ces valeurs, le SNU va les mettre en pratique. C'est la concrétisation d'un enseignement scolaire," explique-t-il.

Au lycée agricole de Laval, une quinzaine d'élèves se dit intéressée par le SNU sur un amphithéâtre d'environ 80 personnes. Les raisons varient mais on retrouve le plus souvent l'envie de faire du sport, de rencontrer d'autres jeunes et même d'avoir un uniforme pour certains, alors que d'autres n'y voient pas d'intérêt.

Les Mayennais ont jusqu'au 3 avril pour s'inscrire au SNU pour un séjour qui aura lieu du 22 juin au 3 juillet.