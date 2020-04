Le SNUIPP 36 et l'UNSA 36 votent contre le projet de carte scolaire dans l'Indre

Cela avait été annoncé dès mardi : l'Indre ne perdra aucun poste pour la rentrée 2020-2021, quand bien même le département devrait voir le nombre d'élèves inscrits dans ses écoles chuter de nouveau : ils seront 270 de moins à la prochaine rentrée. Cela signifie donc une réorganisation, à l'échelle du département, entre les écoles qui conservent ou gagnent des élèves et celles qui en perdent.

Ce jeudi était présenté le projet départemental de carte scolaire. Le Directeur de l'éducation nationale dans l'Indre aurait proposé la suppression de trois postes et la création de trois autres pour répondre aux besoins.

Le SNUIPP et l'UNSA rejettent cette proposition. Si le SNUIPP salue la décision du ministre de l'Education nationale Jean-Michel Blanquer de ne fermer aucune classe dans les communes de moins de 5.000 habitants sans l'accord du maire, il estime que cela devrait s'appliquer à toutes les communes quelle que soit leur taille.

De plus, le SNUIPP déplore que les postes qui seraient supprimés seraient ceux "destinés à aider les élèves les plus éloignés de la culture scolaire" et voudrait que la situation de certaines classes à forts effectifs soit davantage prise en compte.

Le DASEN devra donc présenter un nouveau projet. Une réunion est annoncé le 16 avril.