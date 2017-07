Le Soler : l'école maternelle Dolto accueillera la 1ère classes pour enfants autistes des P-O

C'est une première dans le département : une classe spécifique pour les élèves autistes ouvrira ses portes au Soler. A la rentrée, sept enfants de 3 à 6 ans seront scolarisés, entourés par une équipe de professionnels.

Dès la rentrée, une classe pour enfants autistes ouvrira ces portes à l'école maternelle François Dolto du Soler. C'est une première dans le département des Pyrénées-Orientales et il en existe une centaine dans toute la France. Elle permettra à 7 enfants autistes âgés de 3 à 6 ans d'être scolarisés dans l'environnement d'une école dite "traditionnelle".

Une classe spécifique dans l'école...

Dès le 4 septembre, les enfants seront pris en charge par une équipe composée d'un enseignant, quatre éducateurs spécialisés, une psychologue et une psychomotricienne. Dans un espace de 82m² entièrement aménagé pour (60m² uniquement pour la classe). La salle de cours sera divisée entre espace collectif et partie individuelle, adapté pour une meilleure prise en charge de la maladie. Des sanitaires ont également été installés, tout comme un dortoirs pour les siestes. L'idée pour les encadrants c'est d'amener les enfants à sortir de la classe et aller à la rencontres des autres. "On a plusieurs années pour les amener à sortir, doucement, les amener à côtoyer les autres enfants dans la cour ou dans la cantine pour qu'ils n'aient plus peur, explique Roland Monier, le directeur pole enfance de l'association Joseph Sauvy. L'objectif final c'est qu'ils puissent suivre un cursus dit classique au CP".

La salle de cours est divisée entre espace collectif et partie individuelle, adapté pour une meilleure prise en charge des enfants © Radio France - Stéphane Garcia

... pour "devenir élève"

Parmi les élèves qui feront leur rentrée dans cette classe spécifique, la petite fille de Fanny. L'année dernière elle a été déscolarisée suite à des problèmes dans sa classe de Pollestres. "Ça a été un moment difficile pour nous et là très clairement on se dit que c'est une chance pour elle. Il va y avoir toute équipe qui va prendre en charge ma fille, 24h par semaine. J'espère qu'ils vont pouvoir la faire rentrer dans les apprentissages normaux".

En plus de la classe de cours, l'espace est composé de sanitaires (avec un bain) et d'un dortoir. © Radio France - Stéphane Garcia

Appelée aussi Unité d''Enseignement Maternelle, cet nouvelle salle de classe école François Dolto est le fruit d'un an et demi de travail entre la ville du Soler et l'association Joseph Sauvy, qui fait suite à une candidature de l'Agence Régionale de Santé dans le cadre du 3ème Plan Autisme.