Le stress pour les 2589 candidats inscrits au bac général dans la Manche

L'épreuve de philo c'est ce jeudi 15 juin, coup d'envoi des épreuves écrites du bac 2017. 7928 candidats passent le bac général cette année dans l'académie de Caen, 4095 pour les bas professionnel et 2662 pour les bacs technologiques.

Dans la Manche, 4798 élèves sont sur la ligne de départ, pour les bacs généraux, technologiques et professionnels. Des effectifs un peu plus nombreux que l'an passé. Et avec quelques 202 sujets pour le bac pro, 58 pour le bac général et autant pour le bac techno, il y a de quoi remplir des copies. Elles seront noircies par près de 2600 élèves incrits en bac général, la moitié en série S, les scientifiques, devant les séries ES puis L.

Il passe le bac à 56 ans

1285 élèves passent eux le bac professionnel dans la Manche et 924 un bac technologique avec les plus forts effectifs pour les sciences du managements et de la gestion, puis de l'industrie et du développement durable. Le candidat le plus âgé a lui choisi un bac pro "accompagnement, soins et services à la personne". Il a 56 ans..Le plus jeune a lui 15 ans, inscrit en série S. 3530 élèves passent eux le bac de français dans la Manche.

résultats le 5 juillet

Les résultat du bac seront publiés le 5 juillet à 10h. L'an dernier le département a affiché un taux de réussite de 82,6%, devant l'Orne et le Calvados.