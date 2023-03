Le Subdray : les parents d'élèves mobilisés

Mobilisation des parents d'élèves au Subdray, près de Bourges ce vendredi après-midi : l'inspection académique du Cher prévoit la fermeture de l'une des huit classes du regroupement pédagogique organisé avec le village de Saint-Caprais. Et ceci alors qu'il y aura trois élèves supplémentaires prévus à la rentrée de septembre (162 élèves prévus contre 159 actuellement).

ⓘ Publicité

Les élus locaux et le député communiste Nicolas Sansu , aux côtés des parents d'élèves - Aurore Jeudy

Parents d'élèves et élus se sont rassemblés devant l'école à la sortie des classes. Les parents d'élèves seront reçus mardi prochain à l'inspection académique. La carte scolaire définitive sera annoncée le 9 mars. On sait que le Cher doit rendre six postes d'enseignants.