C'est une enseignante inquiète qui était l'invitée de France Bleu Limousin ce mardi matin à 8h15. Marianne Corrèze, secrétaire académique du SNES-FSU, dénonce la baisse des dotations de la région aux lycées limousins. Et réagit aux différentes annonces récentes du ministre de l'Education nationale.

"5% des dotations, ça ne sera pas neutre !

La Nouvelle-Aquitaine a décidé de baisser son apport financier aux lycées de l'Académie de Limoges pour l'année qui vient. "5%, c'est la limite annuelle, mais d'autres baisses arriveront", se méfie Marianne Corrèze, "et ce ne sera pas sans incidence sur les crédits pédagogiques, de fonctionnement". Si la région fait ça, c'est par souci d'harmonisation avec les dotations des autres lycées, en ex-Aquitaine et ex-Poitou-Charentes. Marianne Corrèze se souvient qu'au moment de la fusion, "les politiques nous rassuraient, en garantissant une harmonisation vers le haut" et conclut : "là, on a l'exemple d'une harmonisation qui ne se fait pas vers le meilleur".

Le SNES-FSU clairement opposé à la réforme du BAC.

Sur la question du baccalauréat, la secrétaire académique du SNES-FSU critique la réforme proposée, qui "remet en jeu la valeur même du bac, à travers son caractère national". Pour elle, avec seulement 2 épreuves terminales et le reste en contrôle continu, ce sera "facteur de disparités entre les établissements", car le bac obtenu dans un lycée réputé pourrait peser plus lourd qu'un autre. "La valeur du bac comme 1er grade universitaire est aussi remise en cause, avec la réforme de l'accès au supérieur", estime Marianne Corrèze, qui redoute une forme de sélection.

Le redoublement, oui, mais avec des moyens...

Le retour du redoublement, présenté la semaine dernière au conseil supérieur de l'éducation, pourrait être un motif de satisfaction, car "faire passer un élève dans la classe supérieure sans remédier à ses difficultés conduit à le fragiliser (... ) mais les mesures d'accompagnement ne sont pas financées, donc on ne peut pas dire que nous soyons satisfaits", conclut Marianne Corrèze. Quant à l’interdiction des portables au collèges, "c'est de la politique de communication !" estime-t-elle. Outre le fait que ce sera "extrêmement difficile à mettre en oeuvre, je crois qu'on n'est pas dans l'essentiel, _par rapport aux difficultés auxquelles les collèges sont confronté_s".

