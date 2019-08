Le syndicat enseignant SNES-FSU s’inquiète du manque de professeurs dans la Loire pour cette rentrée

Saint-Étienne, France

Dans la Loire, pour les collèges publics, on attend 800 élèves de plus et pour les lycées publics, 83 de moins que l’an dernier, mais dans les deux cas ce sera 9 profs de moins pour les collèges et 13 pour les lycées.

Une équation déséquilibrée qui va immanquablement créer des sureffectifs d'élèves dans les classes.

On a déjà des classes de lycée qui vont se retrouver à 36 ou à 37 et aussi déjà certaines classes qui vont se retrouver dès la rentrée sans enseignants. et malheureusement on en a l'habitude. Romain ALLARD, le co-secretaire du SNES- FSU de la loire

Principal sujet d'inquiétude, le manque de professeurs titulaires dés la rentrée

Globalement au niveau de l 'académie de Lyon (dont dépend la Loire), il y aurait pour le jour de la rentrée un manque de 290 postes toutes disciplines confondues.

3 exemples parmi beaucoup d'autres : Il manque un poste complet de prof d'informatique au lycée Simone Veil de Saint Etienne et 1/2 poste de Physique Chimie ou encore un poste a temps plein de français au collège de Charlieu.

Autre sujet de préoccupation pour la rentrée dans les lycées, la réforme du baccalauréat qui s'applique à partir de la classe de première cette année et qui représente un changement dans le habitudes. Avec deux innovations majeures, l'arrivée cette année de spécialités et la prise en compte d'une part non négligeable de contrôle continu pour 40% dans les deux années qui précèdent la sortie du lycée.

L'arrivée des spécialités va faire disparaître la notion de classe

C'est ce qui nous fait peur effectivement, c'est esprit de classe qui permettait de générer des choses positives, là c est complètement éclaté pour des raisons économiques à nouveau. et les élèves vont se regrouper juste pour leurs spécialités . Effectivement il n'y a plus de classes au lycée. Romain ALLARD le co-secretaire du SNES- FSU de la loire

Les syndicats enseignant ont aussi d'autres sujets de préoccupation pour cette rentrée. Le manque de TZR, en clair les remplaçants en cas d'absence prolongée d'un enseignant.. Certaines spécialités dans la Loire comme la physique , l’italien n’en ont aucun, d'autres comme l'anglais, les maths ou la philo n'ont qu'un seul titulaire en réserve.