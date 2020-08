Le syndicat enseignant SNUIPP-FSU en Creuse dénonce une rentrée "désorganisée"

Déjà que le contexte sanitaire n'est guère propice pour aborder sereinement cette rentrée 2020, les enseignants creusois du SNUIPP-FSU, premier syndicat des écoles primaires, déplore une totale "désorganisation" de la part de l'Education Nationale. "On fait une rentrée comme si de rien n'était, dans la continuité de l'impréparation qu'on avait eue depuis la mi-mars, se désespère Luc Marques, secrétaire départemental du SNUIPP-FSU en Creuse. A l'époque on pouvait comprendre une certaine impréparation, du fait de la surprise. Après deux mois d'été, on aurait aimé un peu plus de préparation pour engager cette nouvelle année scolaire."

Aucun protocole sanitaire communiqué

D'après ce représentant syndical aucun protocole sanitaire n'a été communiqué aux écoles. _"Cela pose des questions concrètes. Mardi, est-ce qu'on fait rentrer les parents tous en même temps à l'école, par la même entrée ? Est-ce qu'on fait des rentrées différées dans le temps ? Est-ce que les parents peuvent accompagner les élèves jusqu'à la classe ? Est-ce qu'on peut commencer à inscrire les élèves à un cycle natation pour la piscine ? " _Des questions qui restaient encore en suspens vendredi 28 août, à quelques jours de la rentrée pour les 7613 écoliers du département.

Enfin, le SNUIPP-FSU regrette qu'aucune structure d'accompagnement n'ait été mise en place pour aider les élèves, qui, pour une partie d'entre eux, n'ont pas remis les pieds à l'école depuis six mois. "Dès avril, on avait demandé à l'inspecteur d'académie de créer des postes spécialisés, mais nos collègues n'auront pas l'appui de ces maîtres spécialisés, du moins pas plus que ce qu'il y en a actuellement".

Face à cette situation, Luc Marques et ses collègues éprouvent une "lassitude". "On est vraiment fatigués d'être informés au dernier moment. Quand on sera enfin informés pour le protocole, il va falloir mettre un coup de collier. C'est pareil pour les affectations, certaines sont faites à la toute dernière minute et il faut reconstituer les classes." Le syndicat a pu faire part de ses inquiétudes auprès de l'inspecteur d'académie, qui les a reçus vendredi 28 août, à 16h.