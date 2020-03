Le syndicat SNES-FSU du Doubs demande le report des épreuves du baccalauréat pour les élèves de première

Collèges, lycées, universités et écoles primaires vont rester fermer à partir du lundi 16 mars et jusqu'à nouvel ordre pour lutter contre la propagation du Covid-19. Ces restrictions demandent une nouvelle organisation pour les professeurs comme pour les élèves.

Nathalie Faivre, secrétaire académique du SNES-FSU du Doubs, le principal syndicat d'enseignant du second degré, "comprend ces mesures de restrictions". En particulier pour les établissements scolaires "qui regroupent 600 à 1500 élèves, ce sont des chaudrons à virus. Il vaut mieux laisser les enfants à la maison."

Le but de cette mesure, annoncée jeudi 12 mars, par Emmanuel Macron, le président de la République, est de limiter la propagation du coronavirus. Les jeunes sont moins sensibles que les publics à risques mais sont particulièrement contagieux, même si ils sont porteurs sains.

Devoirs à la maison via l'environnement numérique de travail

Dans le second degré, "les professeurs sont habitués à communiquer par internet avec les élèves. On a un environnement numérique de travail, où l'on peut poster des devoirs et recevoir les productions des élèves et les corriger", explique Nathalie Faivre.

Elle est plus inquiète pour les élèves de premier degré donc de primaire et de maternelle : "il n'y a pas d'environnement numérique et il n'y a pas cette habitude de travailler par internet donc on peut se poser la question de la continuité des cours qui seront proposés en ligne par rapport au cours du maître ou de la maîtresse."

Inégalités entre les élèves

Le problème, selon Nathalie Faivre se situe en en "bout de la chaîne", au niveau de la possibilité pour les élèves d'accéder à internet. "Est-ce que la connexion internet est vraiment sur un ordinateur ou seulement sur un portable, ce qui n'est pas convenable pour travailler correctement", explique-t-elle.

Inquiétude aussi, à propos du suivi par les parents ou les adultes en charges des enfants. "Il faudra bien qu'un moment donné les les parents, ou toute personne adulte veille à ce que les enfants ne se démobilisent pas et fassent bien leurs devoirs."

Le syndicat demande le report du baccalauréat pour les élèves de première

"Pour le baccalauréat, nous naviguons tous à vue, confie Nathalie Faivre, les épreuves sont censées commencer au mois de mai", avec cette nouvelle mesure, les élèves seront absents des classes pendant au moins deux semaines, ce qui réduit le temps de préparation pour les épreuves.

"Je n'avais déjà que six semaines pour préparer mes élèves aux épreuves du baccalauréat et là, il n'y en aura plus que quatre", détaille-t-elle. Elle espère que le ministre de l'Education nationale, Jean-Michel Blanquer, reportera les épreuves de baccalauréat "pour les classes de première pour permettre aux enseignants de boucler le programme et de reprendre contact avec les élèves lorsque le confinement sera terminé", confie-t-elle.