Le taux de réussite au baccalauréat légèrement en baisse cette année dans l'Académie d'Aix-Marseille

Bouches-du-Rhône, France

L'académie d'Aix-Marseille a publié les taux de réussite au baccalauréat 2019 ce vendredi 5 juillet. 31 544 candidats se sont présentés aux épreuves. Le taux de réussite au baccalauréat général (16 831 candidats) est de 78,8 %, c'est un point de moins que l'an passé. La série S notamment est en baisse de 2,7 points. Concernant le baccalauréat technologique (6 767 candidats), le taux de réussite est de 75,9 %, en baisse de 3,3 points par rapport à 2018 et jusqu'à -4,2 points dans la série STMG (Sciences et technologies du management et de la gestion). Finalement, le seul taux de réussite à progresser est celui du baccalauréat professionnel (7 946 candidats), avec 73,4 % d'admis, une hausse d'1,4 point par rapport à l'an passé. Ces résultats sont provisoires et ne tiennent pas compte des admis aux épreuves de rattrapage qui auront lieu à partir du lundi 8 juillet.