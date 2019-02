La fin de la partie pour la première Assemblea di a ghjuventù

corse

50 motions en 2 ans

En 2 ans, 7 séances publiques ont eu lieu. Elles ont notamment permis l'adoption de 50 motions mais aussi la réalisation et le vote de 2 rapports.

Parmi les jeunes élus, Anna Maria Piferrini. Elle n'est qu'une jeune lycéenne de 16 ans lorsqu'elle intègre l'Assemblea di a ghjuventù.

Elle ne connait pas grand-chose à la politique, et au fonctionnement de l'Assemblée de Corse. 2 ans plus tard, les choses se sont nettement éclaircies. "Comment faire une motion, comment poser des questions. Travailler en groupe, et découvrir la politique auprès des gens venues de milieux différents a été très enrichissant pour moi, " conclu Anna Maria Piferrini.

Le rôle de l'Assemblea di a ghjuventù n'est que consultatif. Alors ces deux années de travail ont elles servi à quelque chose ? Petru-Antò Vesperini, le vice-président en est convaincu. Il indique que "le travail a servi à l'assemblée de Corse au sein du pacte de la Ghjuventu. Lauda Guidicelli, la conseillère exécutive chargée de la jeunesse et des sports n'a fait que solliciter l'assemblea di a ghjuventu" , affirme Petru-Antò Vesperini

S'investir dans la chose publique

Michel Peretti représente lui les jeunes de droite, un groupe minoritaire au sein de l'assemblée. Une situation qui ne l’a pas dissuadé pour autant, et il appelle les jeunes à s'engager. Il estime que "la jeunesse a toute sa place à prendre dans la chose publique. Elle peut se méfier des institutions et c'est même parfois nécessaire. Mais elle peut les critiquer en leur sein pour porter une voix capable de se faire entendre pas plusieurs et non par un cercle trop restreint. Ensuite il faut s'engager pour les convictions qui sont les vôtres", conclu Michel Peretti

L'âge limite est désormais relevé à 29 ans. Les candidats ont jusqu'à fin février pour postuler à la future Assemblea di a Ghjuventù