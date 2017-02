Le Théâtre du Capitole transformé en studio d'interview par des élèves de Baziège

Des élèves du Lauragais à la découverte du Théâtre du Capitole : deux classes de CM1 ont réalisé une émission de web-radio depuis l'emblématique site toulousain. Et découvert le fantastique monde de l'opéra en interviewant les divers corps de métier. France Bleu Toulouse les a suivis. Reportage.

La "Maison Capitole" qui regroupe le ballet, l'orchestre et l'opéra-théâtre a l'habitude de recevoir des enfants, en moyenne 20.000 scolaires par an. Mais cette fois, c'était une première : deux classes de CM1 de l'école Raymond Terrenq de Baziège sont venues interviewer différents corps de métier, artistes et artisans, dans le cadre d'une véritable émission réalisée par la web-radio toulousaine Up-Radio.

"Ceux qui disent que l'opéra c'est un truc de riches, c'est pour que les autres n'y aillent pas"

La Maison du Capitole (opéra, ballet, orchestre) accueille 20.000 scolaires par an. - Patrice Nin - Théâtre du Capitole

Ils n'ont pas d'a priori à cet âge là. On peut leur faire comprendre qu'écouter Carmen ou le Barbier de Séville, c'est aussi bien que regarder un bon match de foot et de rugby. Et puis c'est très touchant de les voir s'approprier cette maison. — Valérie Mazarguil, responsable du service culturel et éducatif de la Maison Capitole

Ici, c'est Philibert, le peintre de l'opéra qui s'est prêté au jeu des questions des enfants. © Radio France - Bénédicte Dupont

On aurait pu choisir le hip-hop, mais c'est un vrai choix. L'opéra est peu travaillé dans les écoles, c'est dommage. — Frédéric Deglave, directeur de l'école Raymond TerrenQ

Et comme nous, on ne connait pas grand chose à l'opéra-théâtre , on a demandé à ces nouveaux spécialistes. Paul, Mathis, Méloé, Grégoire et Antoine, ça marche comment l'opéra ?

Le roi s'asseyait côté cour pour ne pas être trop dérangé par les photos et les autographes — Antoine, 8 ans

Yolande c'est la réalisatrice de Up-Radio la webradio toulousaine qui les a aidés, et Valérie, c'est Valérie Mazarguil, la responsable du service éducatif de la Maison Capitole...

Une trentaine d'enfants ont pu participer à l'atelier. © Radio France - Bénédicte Dupont

L'émission sera diffusée le jeudi 18 mai à 18h30 sur la webradio Up- Radio.