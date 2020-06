Le très progressif retour à l'école des enfants : une galère pour certains parents

Dès ce mardi, il vous est possible de demander le chômage partiel si vous n'avez aucune solution pour faire garder vos enfants. Pour cela il vous faut obligatoirement un justificatif de l'école. Les écoles n'ont que partiellement rouvert et certaines sont encore fermées, alors pour certains parents qui doivent reprendre le travail cela peut être une vraie galère !

Sophie par exemple, vit à Bouc Bel Air et sur ses quatre enfants, trois sont en école primaire : "J'en ai deux qui sont accueillis le jeudi et le vendredi, un le vendredi... Et d'une semaine à l'autre, les jours d'école peuvent changer ! On est prévenu seulement 48h à l'avance alors pour s'organiser c'est pas simple." Sophie pourrait donc être obligée de se mettre au chômage partiel. "La question se pose... Alors que moi j'aimerais retourner travailler !"

Barbara elle, est déjà au chômage partiel, mais ça ne lui laisse pas vraiment le temps de gérer ses trois enfants qu'elle élève seule. Alors, elle a posé 18 jours de congé : "Et après je vais certainement avoir des journées en moins de travail car je ne pourrais pas assurer ma journée de travail entièrement... Donc je vais avoir une baisse de salaire, sachant que je suis déjà au minimum..."