Le Viti Campus d’Avize fête les 100 ans de la donation qui l’a lancé

Marne

Jules-Arthur et Louise-Eugénie Puisard

C'est l'histoire d'une donation, d'un legs qui a un siècle : il y a 100 ans tout justes, un couple de riches négociants en champagne, les époux Puisard, léguait son domaine situé dans la côte des Blancs : c'est devenu le « Avize Viti Campus ». Il organise ce jeudi une petite fête pour célébrer cet anniversaire.

Le campus, aujourd'hui, c'est un lycée agricole, avec 300 élèves, un CFA de 250 apprentis, un Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricole (CFPPA) qui accueille chaque année plus de 1 200 adultes, et une exploitation viticole de dix hectares. Les formations portent sur les différents domaines de la filière : viticulture, œnologie, commerce ou encore oenotourisme.

La cave © Radio France - Philippe Rey-Gorez

C'était le but des époux Puisard : la grande guerre, et puis l'épidémie de phylloxera, avaient eu raison de l'essentiel du vignoble champenois. Il fallait des gens formés pour relancer la machine.

Jean-Luc Prost, le directeur du campus © Radio France - Philippe Rey-Gorez

Depuis, bien sûr, les techniques ont évolué. Pour Jean-Luc Prost, le directeur du Campus, il faut justement suivre ces changements : "les professionnels nous demandent de répondre à leurs besoins, notamment en matière d’environnement : suppression des désherbants, réduction des doses, ou encore utilisation de machines beaucoup plus sophistiquées. Les tractoristes d’hier avaient souvent les mains dans le cambouis, les tractoristes de demain auront plutôt des gants blancs. Ils devront savoir utiliser les systèmes de guidages, les satellites, pour faire des travaux chirurgicaux".

La cuverie © Radio France - Philippe Rey-Gorez

Beaucoup d'élèves, bien sûr, sont issus du milieu du champagne. C'est le cas de Camille Barbier, 20 ans, qui prépare un bac pro par alternance. Il compte bien reprendre un jour l'exploitation de ses parents, à Cramant. Mais d'ici là, sa formation lui permet de vivre d'autres expériences : « tant que mes parents travailleront sur l’exploitation, je ne m’interdirai pas d’aller voir ce qui se passer dans d’autres vignobles, français ou étrangers. Avec le CFA, on a la possibilité, grâce à Erasmus, de faire des voyages à l’étranger. Ca peut nous apporter des contacts et de l’expérience ».

Avize, c’est aussi la coopérative des anciens éleves, qui fonctionne entre autre avec le raisin du domaine du campus. Elle permet là aussi de former les élèves à différentes taches. Le champagne Sanger, c'est environ 100 000 bouteilles chaque année.