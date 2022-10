Léa Rougier, une Icaunaise en finale du concours des meilleurs apprentis de France

Une Icaunaise bientôt sacrée meilleure apprentie de France des arts de la table ? Elle s'appelle Léa Rougier, elle a 18 ans et elle est actuellement en "BAC Pro commercialisation et service en restauration" au Centre interprofessionnel de formations d'apprentis d'Auxerre (CIFA).

Un an de préparation

Ce lundi 24 septembre, elle dispute la finale nationale du concours des meilleurs apprentis de France des arts de la table. Et pas n'importe où, dans le palace parisien du chef Alain Ducasse, à l'hôtel Meurice. Un moment important pour Léa Rougier, attendu depuis bientôt un an : "On a été mis au courant des épreuves du concours en octobre 2021. Depuis, je m'entraîne ici au CIFA et au restaurant la Côte Saint-Jacques à Joigny, où je fais mon alternance, explique la jeune femme. La première étape s'est plutôt bien passée, je me suis classée première au concours régional en mars dernier."

Une dizaine d'épreuves à réussir

Une victoire qui lui a permis de se qualifier pour la prochaine étape : la grande finale nationale. Au menu du concours, un programme copieux. Devant un jury de professionnel, Léa Rougier et ses 15 adversaires du jour doivent réaliser une dizaine d'activités, représentatives de la diversité des arts de la tables : "Je vais faire une épreuve sur le thé, une sur le fromage, la flambée d'un ananas, la préparation d'un cocktail original, la commercialisation d'une carte en anglais, la mise en place d'une table, le carafage d'un champagne, un entretien d'embauche, etc. C'est très varié" souris l'Icaunaise.

Pour maîtriser chaque savoir-faire, Léa Rougier a tout répertorié dans un imposant classeur de plus de 20 cm d'épaisseur : "A l'intérieur, j'ai tous mes cours et mes petites notes sur les différentes épreuves. Il y a de tout en fait : des recettes, des astuces techniques, des cartes pour retenir l'origine des vins et des fromages, des listes de matériels, etc. C'est assez fourni".

Pour ne rien laisser au hasard, la jeune femme est même allé reconnaître les lieux de la finale, à l'hôtel Meurice : "C'est vrai que c'est impressionnant. Le décor, la lumière...Tout est grandiose, tout est magnifique. Et là, c'est moi qui vais passer des épreuves là-bas" confie-t-elle avec émotions.

"Elle a un côté pétillant et est très à l'aise avec les clients"

Selon sa formatrice Patricia Chatelain, enseignante au Cifa, Léa peut viser la victoire finale : "Elle a un côté pétillant, est très à l'aise avec les clients. Elle aime son métier, elle aime ce qu'elle fait et surtout, elle aime faire plaisir aux gens. Et ça, ça compte vraiment dans le métier", témoigne celle qui coache la jeune apprentie depuis maintenant un an.

Verdict en fin d'après-midi

L'espoir est donc de mise, même si le stress est lui aussi présent. "Bien sûr, je suis très stressée, avoue Léa Rougier. Mais ça va le faire. Il faut s'enlever de la tête que ce sont des jurés, et les voir comme des clients. Et surtout, le sourire, le sourire, le sourire".

Après une matinée d'épreuves intensives, le concours se finit ce 24 octobre vers midi. Les résultats seront eux connus à 16h. Mais l'Icaunaise l'assure, pour elle, qui a découvert les arts de la table à l'âge de 12 ans, peu importe le résultat, "l'expérience aura été magnifique".