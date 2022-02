Lens : après l'incendie de l'école Macé, parents et enseignants réclament une rénovation plus rapide

Humidité, fissures, moisissures... Les signes de vétusté sont nombreux dans l'école Jean Macé de Lens (Pas-de-Calais). En septembre dernier, un incendie détruisait le gymnase et une partie de la cour, aggravant encore un peu plus la situation. Cinq mois plus tard, des premiers travaux de sécurisation doivent être lancés sur le bâtiment détruit, classé monument historique. Des travaux attendus par les enseignants et les associations de parents d'élèves, qui réclament aussi une rénovation complète de l'école.

"Depuis l'incendie, on a des bâches pour cacher les débris, mais les enfants les voient quand même", explique un enseignant. "Il y a des toilettes qui ont brulé, donc les garçons n'ont plus de sanitaires propres, au niveau de l'hygiène, c'est compliqué", ajoute-t-il. Récemment, une dalle dans les sanitaires a laissé apparaître de l'amiante assure le professeur, "mais on ne doit pas s'inquiéter apparemment".

On a tout ce qui peut montrer un état de délabrement prononcé. Il y a des petits travaux qui sont faits, mais tout ce qui concerne le sécurité ou l'hygiène, cela n'est jamais fait. Les parents ressentent l'abandon, nous aussi, bientôt les enfants, et ça devient pesant.

Les parents eux aussi constatent ces difficultés au quotidien. "Ca s'est dégradé depuis septembre, et ça joue sur notre moral !", déplore Fatna en attendant devant l'école son fils scolarisé en primaire. "J'ai vu un rat un jour dans la cour ! Parfois mon fils me dit 'un jour le mur va s'écrouler sur notre tête'", explique-t-elle, s'inquiétant même pour la santé de son enfant.

Une situation qui dure et s'empire

"Il y a de l'humidité, de la moisissure, on désespère pour les enfants, et aussi pour les profs, il faut du courage pour venir travailler dans des conditions comme ça", ajoute Jennifer, présidente de l'association des parents d'élèves. "Les enfants n'en parlent pas forcément, ils s'adaptent", tempèrent juste à côté trois autres mamans, qui concèdent tout de même que des travaux sont nécessaires.

Des traces de moisissure derrière un tableau dans une salle de classe. - DR

Dominique*, une ancienne enseignante de l'école qui continue à intervenir en tant que bénévole, constatait déjà il y a plusieurs années des conditions difficiles. "La dernière fois qu'il y a eu une couche de peinture sur tous les murs, c'était en 1994, après plus rien", raconte-t-elle. Elle a ensuite vu la pose de fenêtres en PVC qui "ont laissé rentré de l'humidité". "C'est à ce moment que j'ai déclenché des allergies... Y a-t-il un lien ?", s'interroge-t-elle.

Une rénovation à 12 millions d'euros prévue par la mairie

Les services de la ville interviennent régulièrement dans l'école pour effectuer des petits travaux. Concernant le bâtiment détruit, les travaux vont commencer pendant les vacances. Un rapport d'architecte sur ce qui pouvait être détruit, gardé, reconstruit a été validé à la fin du mois de janvier et permet le début des opérations, explique la mairie.

Par ailleurs, l'école Jean Macé est au cœur d'un quartier qui doit bénéficier prochainement d'un plan de rénovation globale. "Ce programme prévoit une rénovation complète de l'école, et c'est un programme à 12 millions d'euros", assure le maire Sylvain Robert. "Il y a un programme de rénovation lourd pour toutes les écoles de la ville, forcément il y a des premiers et des derniers mais ça va arriver. On peut rêver sur des projets qu'on arrivera pas à se payer, nous on va regarder ce qui peut rentrer dans notre enveloppe", ajoute l'édile.

Ces travaux ne sont pas prévus pour tout de suite, l'heure est pour l'instant à la "définition du programme". "On nous dit qu'il y aura bientôt des travaux, mais bientôt c'est quand ? Quand nos enfants seront partis ?", conclut, Fatna, agacée, après avoir récupéré son fils.

*le prénom a été changé.