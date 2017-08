Les 1 100 professeurs stagiaires de l'académie de Toulouse ont fait leur pré-rentrée

Ce mardi, au Phare de Tournefeuille, l'académie de Toulouse a organisé une demi-journée d'accueil pour les 1 100 professeurs stagiaires qui feront leurs débuts dans l'Education nationale, lundi prochain, à l'occasion de la rentrée des classes.

Pour eux, c'était la rentrée avant l'heure. Ce mardi 29 août, près de 1 100 professeurs stagiaires, du 1er comme du 2nd degré, étaient réunis à Tournefeuille, au Phare, pour une demi-journée d'accueil organisée par l'académie de Toulouse. Le but de ce rendez-vous, leur souhaiter la bienvenue, d'une part, mais aussi leur présenter les enjeux de leur année de stage, et le programme de leur formation. Dans une salle de spectacle haut-garonnaise qui avait, pour le coup, des airs de salle de classe, l'ambiance est studieuse pendant qu'au tableau, la rectrice en personne, Hélène Bernard, distille ses conseils, accompagnée de Christine Vergnolle Manair, la directrice de l'ESPE Toulouse, l'école qui forme les futurs professeurs.

Entre stress et impatience pour les jeunes professeurs

Au dernier rang, "celui des mauvais élèves", comme il le dit dans un sourire, se trouve Léo, futur professeur d'EPS dans un lycée à Mirepoix, en Ariège. Comme beaucoup d'autres néo professeurs, cette première rentrée l'angoisse légèrement. "On est un peu dans l'inconnu, tout l'été je me suis senti perdu, sans trop d'informations à disposition. On passe d'étudiant à professeur en peu de temps". Une inquiétude partagée par Héloïse, 25 ans, bientôt maîtresse d'une classe de CM1 à Roques-sur-Garonne. "C'est impressionnant de se dire que l'on va se retrouver devant une classe, assurer un cours." Mais, globalement, confirme Louise, c'est l'impatience qui prime. "On a simplement hâte d'avoir nos propres classes, rencontrer nos élèves, et d'y aller !"

Encore deux jours de formation avant le saut dans le grand bain

Avant de faire leur toute première rentrée scolaire lundi prochain, les profs stagiaires auront encore deux jours de formations dans leurs établissements respectifs, d'ici la fin de semaine. L'occasion de rencontrer les diverses équipes enseignantes, découvrir leurs classes et leurs effectifs, ainsi que les -toujours très attendus- emplois du temps...

Retrouvez ci-dessous le reportage de france bleu Toulouse lors de la rentrée des professeurs stagiaires.