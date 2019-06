Les jeunes musiciens du projet Démos répètent avant le premier concert ce samedi

Strasbourg, France

Percussions, violons, altos, hautbois, les élèves ont moins de 10 ans, mais ils forment un véritable orchestre. "On a passé plus d'un an à préparer ce concert, j'ai passé de supers moments avec vous et vos professeurs. Mais le meilleur moment ce sera samedi !" Paul Hoppé, le chef d'orchestre, galvanise ses jeunes musiciens. "Il faut juste canaliser les énergies, pour qu'il n'y ait pas un trop plein avant le concert, qu'on la garde sur scène, et surtout dans la concentration", confie-il.

Le chef d'orchestre, Paul Hoppé, les guide à grand renfort de mimiques © Radio France - Mado Oblin

Il y a un an, aucun des enfants ne savait jouer d'un instrument de musique, pourtant ils enchaînent les morceaux avec beaucoup de sérieux. "L'apprentissage instrumental est impressionnant, commente le chef d'orchestre. C'est magnifique quand les enfants commencent à avoir une attention assez poussée pour savoir comment attaquer le son."

Un projet étalé sur trois ans

Avec une trentaine de professeurs de musique, et deux chefs de cœur, il travaille depuis plus d'un an avec ces élèves de CE2 participants au projet Démos. Ils ont d'abord travaillé, la danse et le chant, avant de se voir remettre un instrument. "Une opportunité géniale", pour Nadège, mère d'une jeune harpiste. "J'ai toujours voulu qu'elle fasse de la musique, mais quand on voit le prix d'une harpe, qui coûte un petit millier d'euros, à chaque fois on remet à plus tard."

Le projet Démos, vise particulièrement à proposer un apprentissage de la musique classique à des élèves qui, pour des raisons économiques, sociales ou culturelles n'en auraient pas eu l'occasion. Le projet est porté par la Philharmonie de Paris, depuis 2010, il se développe sur le territoire national. A Strasbourg, il est coordonné par Céline Courty.

Il apprennent beaucoup sur le savoir-être, l'entraide, l'écoute de son camarade. C'est très formateur aussi bien sur le plan artistique, social, ou humain

Samedi, à 15 heures, dans l'auditorium de la Cité de la musique et de la danse, ils interpréteront du Ravel, Mozart et d'autres compositeurs. Un chœur de parents les accompagnera, le temps d'un morceau. L’auditorium risque d'être rapidement complet, leurs fans ont prévu de venir nombreux.