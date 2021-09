Les 5 chiffres de la rentrée scolaire dans l'Yonne

On y est : les cahiers, la trousse, les cartables et les retrouvailles avec les copains. 52 000 enfants de l'Yonne entament ce jeudi le retour en classe. Une rentrée marquée, comme l'an dernier, par le contexte sanitaire et les efforts pour limiter la propagation du virus. On fait le point sur cette rentrée dans l'Yonne avec 5 chiffres-clés.

137 : c'est le nombre classes de primaires qui seront dédoublées cette année dans l'Yonne, dans les réseaux d'éducation prioritaire pour faciliter l'apprentissage des fondamentaux. Par ailleurs, 79 écoles du département bénéficieront de projets pédagogiques de transformation numérique (avec des vidéo projecteurs, des ordinateurs, des tablettes...)

3 : le nombre de chantiers prévus pour dans les 11 lycées de l'Yonne (lycées d'enseignement général et technologique ou lycées professionnels). Ces travaux concernent le lycée Jacques Amyot d'Auxerre (pour la rénovation des façades et du portail), le lycée du parc des chaumes à Avallon (pour restructurer la demi-pension) et le lycée Davier de Joigny (pour la construction d'une chaufferie biomasse commune à l'EREA Jules Verne). Par ailleurs deux chantiers sont terminés pour cette rentrée : au lycée Janot à Sens (restructuration du service de restauration et amélioration thermique des bâtiments) et au lycées des Terres de l'Yonne à Venoy ( pour le transfert du CFA de Champignelles).

100 : la rentrée sera "100 % en présentiel" à l'Université de Bourgogne. La rentrée démarre aussi ce jeudi pour certains étudiants. Elle s'échelonnera jusqu'au mois d'octobre. A partir de lundi prochain le 6 septembre, un centre de vaccination sera installé au cœur du campus de Dijon.