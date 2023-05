Les 55 collèges de l'Eure équipés d'une "class'Eure numérique"

Le collège Aimé-Charpentier de Mesnils-sur-Iton est le premier des 55 collèges publics de l'Eure à bénéficier de cette "class'Eure numérique", jeu de mots trouvé par une collégienne de 3e lors de son stage d'observation au Département. Dans le pack, une webradio, un laboratoire de langues, trois systèmes de visioconférence, six casques de réalité virtuelle et 52 tablettes IPad (30 pour les élèves, 4 pour les professeurs, 10 pour les cours d'éducation physique et sportive et huit pour le centre de documentation et d'information.

Le laboratoire de langues est équipé d'un ordinateur pour le professeur, de casques audio et de baladeurs MP4 pour les élèves © Radio France - Laurent Philippot

L'investissement total est de 3,6 millions d'euros, financé à 80% par le fonds Feder européen, avec le soutien de la Région Normandie.

Ouvrir les collégiens sur le monde

Les possibilités offertes par ce pack numérique sont infinies pour les collégiens : "C'est du matériel informatique de pointe" se réjouit la vice-présidente du Département de l'Eure en charge des collèges, Florence Gautier, "ça permet de s'adapter à notre époque, aux nouvelles technologies, de leur donner la possibilité de s'ouvrir au monde, au monde culturel, à travers les casques pour découvrir des musées, de découvrir les métiers. C'est très important aujourd'hui de ne pas subir sa formation, mais de la choisir".

Une webradio dans chaque collège de l'Eure © Radio France - Laurent Philippot

Élèves de troisième, Élise et Morgane ont découvert, grâce aux casques de réalité virtuelle, les métiers de l'éolien et de la restauration. "J'ai beaucoup aimé, on apprend beaucoup de choses. On peut découvrir le métier en cinq minutes" avance Élise tandis que Morgane a "beaucoup aimé voir comment ils préparaient les plats, voir de l'intérieur".

Dans un département où les résultats scolaires des collégiens sont inférieurs à la moyenne nationale, "il faut que ce département soit dans l'égalité des chances et ait aussi le matériel et les outils numériques qui permettent aux élèves d'abord d'être dans leur temps et aux enseignants de modifier leurs pratiques" souligne Françoise Moncada, la directrice académique des services de l'Éducation nationale de l'Eure.

Tous les enseignants seront formés

Le principal du collège a testé le casque de réalité virtuelle : "Je me suis senti un peu mal parce qu'il faut prendre l'habitude de se retrouver derrière des lunettes virtuelles et de ne pas avoir une maîtrise totale de son environnement proche" confesse Lionel Charpentier. Il le reconnaît, "c'est un vrai plus pour les élèves" et aussi pour les enseignants, mais "l'important, c'est qu'ils soient formés, ça prend du temps et les enseignants ont déjà un travail très important" souligne le principal, "ils ont beaucoup de travail à la maison, c'est pas juste 18 heures au collège !". D'ici la fin de l'année scolaire, les chefs d'établissement et les référents numériques seront formés à ces nouveaux outils et "entre septembre et octobre, l'ensemble des enseignants auront une première formation autour des tablettes" précise Françoise Moncada. D'autres formations sur les autres outils seront proposées plus tard dans l'année scolaire 2023-2024, car si pour les élèves, "le numérique va de soi", pour leurs enseignants '"un petit peu moins, ce ne sont pas tous des bébés connectés, quoiqu'on commence à avoir des sortants de concours qui sont des bébés connectés".

La prochaine livraison de "class'Eure numérique" est prévue au collège Simone-Veil de Bourg-Achard le 11 mai 2023.