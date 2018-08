Vaison-la-Romaine, France

C'est la petite vengeance des élèves qui n'ont pas envie de reprendre les cours : les enseignants font leur prérentrée ce vendredi, trois jours avant ! Et même quatre pour certains, puisque la rentrée des professeurs se fait sur deux jours à la cité scolaire de Vaison-la-Romaine (Vaucluse), qui regroupe le collège Joseph-d'Arbaud et le lycée Stéphane-Hessel. "On est très content de reprendre", assure une professeure de Lettres.

Derniers repérages

Le département du Vaucluse réunit 7 540 enseignants, tous niveaux confondus. Cette prérentrée, c'est le moment de vérifier que tout est bien prêt pour accueillir les élèves. A la cité scolaire, les professeurs travaillent en groupe sur les ateliers qui vont rythmer la semaine de la rentrée : "C'est une semaine d'intégration, avec un accueil personnalisé pour les secondes, explique Régine Ogier, professeure de Lettres. Là, on travaille sur des frises chronologiques sur la littérature, pour anticiper déjà sur les cours."

Cette prérentrée, c'est aussi le moment des derniers repérages, notamment pour les nouveaux. "Il faut repérer les différents bâtiments, les nouveaux couloirs, on est un peu perdu au début, confie Flore, une professeure de SES dont c'est la première rentrée à Vaison-la-Romaine. Je discute aussi avec tous les nouveaux collègues, on prépare les ateliers, etc. On pense souvent qu'un prof, c'est un prof devant sa classe. Mais pour que ça marche, il faut qu'il y ait du collectif."

La cité scolaire de Vaison-la-Romaine accueille un millier de collégiens et de lycéens © Radio France - Thomas Schonheere

Et il n'y a pas que les 85 professeurs qui rentrent avant les élèves. "J'ai commencé lundi, sourit Gilles Couttenier, le chef cuistot de la cité scolaire. Il faut préparer, réceptionner les marchandises, etc. Mais la prérentrée c'est aussi un moment où on a un moment pour discuter : le reste de l'année on ne se voit pas." Dans une semaine, quand tous les élèves seront là, Gilles Couttenier et ses équipes auront environ 950 repas à préparer.

Une grosse nouveauté : la réforme du bac

Un sujet qui fait beaucoup parler, et qui inquiète certains professeurs, c'est la réforme du baccalauréat. Les élèves qui rentrent en seconde cette année devront passer un oral au bac et devront choisir des disciplines de spécialité en classe de première. "Nous allons devoir réfléchir quelles disciplines et quelles options nous allons proposer, tout ça en étant complémentaires avec les autres établissements, explique le proviseur Florent Briard. Cette année, ce qui a été préparé concrètement c'est l'accompagnement personnalisé pour l'orientation, avec deux heures hebdomadaires. Mais c'est à la rentrée prochaine que l'organisation du lycée va être bouleversée, avec la nouvelle première."