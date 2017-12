Nouveau changement de rythmes scolaires pour les écoliers de Tours. Ils retrouvent la semaine de 4 jours à partir de septembre 2018. La mairie s'est rangée derrière les préférences exprimées par les parents d'élèves et les conseils d'école.

Indre-et-Loire, France

Les parents des 9 500 écoliers de Tours ont été consultés dès le mois d'octobre. 70% des familles ont répondu et six sur dix se sont dites favorables au retour de la semaine de quatre jours.

Les conseils d'école, qui réunissent des représentants du monde enseignant et des parents, se sont prononcés eux aussi, et encore plus largement : 76% pour le retour aux quatre jours.

Les familles tourangelles ont neuf mois pour anticiper ce nouveau changement de rythme

La municipalité va remettre en place un accueil pour 300 enfants, le mercredi, au centre de loisirs de la Charpraie. 900 autres places, minimum, seront disponibles dans d'autres sites.

Tout ça va coûter cher, évidemment, mais tout de même moins que les deux millions d'euros des Temps d'Activités Périscolaires mis en place durant les semaines de quatre jours et demi. Au final, sur une année pleine, à partir de 2019, la municipalité de Tours devrait économiser 300 000 à 400 000 euros, environ.