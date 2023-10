Les accompagnants d'élèves en situation de handicap en grève pour réclamer de meilleures conditions de travail

Plusieurs organisations syndicales appellent ce mardi à une journée de mobilisation et de grève pour défendre les accompagnants d'élèves en situation de handicap (AESH). Ils exigent la "création d'un véritable statut de la fonction publique de catégorie B" pour reconnaître ce métier, indispensable pour permettre aux enfants concernés d'être scolarisés de façon normale au quotidien. Depuis plusieurs années, les accompagnants sont en lutte pour dénoncer la précarité de leurs conditions de travail.

Les syndicats revendiquent également une "augmentation réelle et significative des rémunérations" sur l'ensemble de la carrière, ainsi que "garantie de pouvoir travailler à temps complet sur la base d'un accompagnement élève à 24 heures". Laurence Cassandri , AESH et représentante CGT Educ 13 dans les Bouches-du-Rhône estime que son métier est "indispensable pour que les enfants en situation de handicap soient scolarisés". Elle pointe du doigt une incohérence entre la "priorité" du gouvernement sur cette question de l'inclusion à l'école et le fait que sa profession "ne soit pas du tout valorisée".

Anne Dormart , syndicaliste CGT dans la Somme, explique que la plupart des AESH sont "à temps partiel, à savoir 62%, donc du 24 heures par semaine". Avec si peu d'heures, les AESH, souvent des femmes, des mères célibataires, gagnent en moyenne 900 euros par mois. "Difficile de vivre" avec une telle somme déplore la représentante syndicale.

Un job à 150%

L'ancienneté est également mal prise en compte, "entre un an et douze ans d'ancienneté, il y a seulement 32 euros nets d'écart", indique la syndicaliste. Les AESH réclament par ailleurs davantage de formations, adaptées aux types de handicap des élèves. À Montbéliard (Doubs), Charlotte a décidé de rejoindre un rassemblement devant l'inspection de l'éducation nationale. Elle s'occupe d'enfants en situation de handicap depuis 15 ans et suit actuellement un enfant de 5 ans et demi. "C'est un job à 150%, la charge est énorme. On aimerait que notre job soit considéré comme un métier. On demande plus de formations en fonction du handicap que l'on suit", témoigne-t-elle.

Si elle reconnaît qu'il y a eu quelques améliorations ces dernières années, elle estime être encore loin du compte. Mère de famille, elle touche 750 euros par mois pour vingt heures de travail. "Nous allons avoir des primes mais moi je ne demande pas une prime. Pourquoi nous n'aurions pas le droit à une reconnaissance, à un statut d'État ?", s'interroge Charlotte.

430.000 enfants pour 125.000 AESH

En France, 430.000 enfants en situation de handicap sont scolarisés en milieu ordinaire, selon un rapport sénatorial datant de mai dernier. Soit une augmentation de 220% par rapport à 2004. Problème, il y a actuellement 125.000 AESH. De nombreux enfants se retrouvent sans solution. Exemple dans ce collège de Cherbourg-en-Cotentin où il n'y a que cinq AESH pour 15 élèves. "Je me retrouve à suivre 8 élèves au lieu de 4. Ce n'est pas possible. Je ne vois pas comment on peut faire évoluer un élève comme ça", déplore l'une des accompagnantes.

Cette frustration est également partagée par les enseignants qui se retrouvent à devoir aider les élèves concernés et donc de délaisser le reste de la classe. Compliqué également pour les élèves en situation de handicap qui se retrouvent seuls à devoir gérer leur apprentissage. C'est le cas de Paul, élève de 4e atteint d'autisme. Son AESH est en arrêt maladie et n'a pas été remplacée. "Il doit gérer tout seul en cours. Même avec l'aide des profs, la prise de note, c'est compliqué par que Paul écrit plus lentement et fatigue plus vite", explique sa mère.