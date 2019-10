Nouveau mouvement des AESH et des surveillants : les raisons de la colère

Saint-Étienne, France

Des paies qui se sont fait attendre quand elles sont finalement tombées sur les comptes bancaires, des acomptes à défaut d'un salaire complet avec une régularisation promise ce mois-ci : plusieurs centaines d'AESH (accompagnants d'élèves en situation de handicap et d'AED (assistants d'éducation, autrement dit surveillants) connaissent une rentrée financièrement compliqué. "Avec des découverts, des agios, déjà qu'ils ne sentent pas reconnus, alors là, forcément ils sont en colère. Ce sont les plus précaires d'entre nous, leur paie est de 700 euros par mois", résume Julien Pérez, secrétaire de la CGT Educ Action dans la Loire.

Une situation unique à la Loire ?

Le syndicat appelle ces agents de l'Éducation nationale à faire grève ce jeudi 17 octobre et à manifester à 10h30 devant la Direction des services départementaux de l'éducation nationale (DSDEN, encore récemment appelée inspection d'académie). "On va même demander à être reçus par l'inspecteur d'Académie, qu'il nous dise ce qu'il propose pour les collègues qui se sont retrouvés interdits bancaires, qu'il nous explique ces retards, qu'il assume ! ", lance Rémi, surveillant dans un important établissement stéphanois. Entre lui et ses collègues de ce lycée, personne n'a reçu un salaire complet et surtout ils se retrouvent sans aucun interlocuteur.

"Personne ne nous répond. Avant, nous dépendions directement de l'établissement où nous étions en poste, explique Jean-François qui accompagne des lycéens professionnels. Depuis la rentrée, nous sommes gérés en Pial, Pôle inclusif d'accompagnement localisé. Ça ne marche pas ! La preuve ces retards de paie".

La CGT Educ Action n'a pas eu connaissance de tels retards, dans de telles proportions ailleurs dans l'académie ou dans le pays. Le souci c'est un manque d'agents administratifs couplé à une réorganisation et des changements de cadre dus à la fin des contrats aidés.

Une gestion Excell

"Avant on renvoyait des emplois du temps avec le nom des élèves que nous suivions avec les heures pour lesquels ils étaient notifiés, raconte un AESH. Maintenant on ne nous demande même plus le nom des élèves. C'est une gestion Excell : on a mis des personnes à des endroits. C'es tout. Du jour au lendemain, on ne suit plus le même élève, malgré la relation qui s'est instaurée et notre connaissance de tel ou tel levier pour l'aider. C'est une dévalorisation du métier", conclut-il. La DSDEN de la Loire n'a pas répondu à nos demandes d'explication.