Les AESH à nouveau mobilisés dans le Vaucluse

Une vingtaine de personnes se sont réunies ce mardi matin à Avignon devant la Préfecture, Boulevard Limbert, à l'appel de plusieurs syndicats.

But de la mobilisation : réclamer la création d'un vrai statut de la fonction publique pour les AESH, ce qui permettrait une meilleure structuration de la profession, et aussi des revalorisations de salaires. "Beaucoup d'entre nous ont du mal à joindre les deux bouts" confie Audrey Marinelli, AESH dans le Vaucluse et représentante de la profession au rectorat pour la CGT Educ'action. "Nous sommes très précaires de par notre grille de salaires. Chaque année, les salaires augmentent, mais moins que le SMIC."

Sous le seuil de pauvreté

Des salaires bas, appuyés par des contrats précaires à temps partiel. "*Pour une AESH qui a un contrat de 21 heures hebdomadaires, le salaire est inférieur au seuil de pauvreté (revenu inférieur à 940 euros ou à 1.128 euros *par mois selon l'INSEE, NDLR)" appuie Nicolas Odinot, co-secrétaire SNUIPP-FSU du Vaucluse. "On réclame aussi une nouvelle grille de salaires. Certaines AESH qui ont 9, 10, 11 ans de carrière se retrouvent au même niveau de rémunération que des AESH embauchées hier."