Les AESH de Lozère veulent un salaire et un statut décents

A l’appel de plusieurs syndicats de l’éducation nationale, des rassemblements on eut lieu ce jeudi 3 juin dans toute la France. Les AESH dénoncent la précarité de leurs conditions de travail et de leur salaire, et demandent un changement en profondeur de leur statut. Christelle est AESH depuis 8 ans. Elle travaille en ce moment au Collège Henri Bourillon à Mende : "il faut que les choses changent. Ça fait huit ans et je ne suis même pas en CDI. Déjà, première chose je suis au SMIC. Non, je ne veux plus, non. Bien sûr que c'est frustrant, bien sûr. 1200 euros pour vivre. Attendez, c'est que dalle. Mais c'est que dalle par rapport aux responsabilités qu'on a. C’est une mission importante. Ces des enfants, il faut qu'on les aide. Il faut que scolairement, ils puissent progresser. Ils puissent répondre à leurs besoins. On ne donne pas les moyens. Clairement, on ne donne pas les moyens".

Sophie est une collègue de Christelle. Les deux femmes travaillent dans le même établissement : "c’est un public difficile. On n’a besoin de moyens humains, parce qu'on se retrouve des fois à gérer 4, 5, 6 ou même 8 enfants. Et ce n’est pas bien. Donc, si on veut garder des élèves en situation handicap dans les écoles, il faut reconnaître, nous reconnaître et nous payer plus."