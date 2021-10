Les AESH demandent une meilleure reconnaissance

Journée de mobilisation nationale ce mardi pour les AESH. Les accompagnants d'élèves en situation de handicap, avant appelés AVS, sont appelés à faire grève partout en France. Ils dénoncent un manque de reconnaissance et de personnel. L'académie de Normandie en compte 5.200, très majoritairement des femmes. Emmanuelle Duval-Leseigneur, AESH à Vernon, invitée sur France Bleu Normandie "demande surtout à avoir un statut qui permet d'être pleinement intégré dans l'Éducation nationale, d'y trouver vraiment une position légitime parce que, malheureusement, on a encore aujourd'hui des collègues qui sont très mal accueillis dans certains établissements, à qui on demande tout et n'importe quoi, y compris de faire le ménage." Les AESH sont aujourd'hui des contractuels et demandent le statut de fonctionnaire.

Réécoutez ici l'interview d'Emmanuelle Duval-Leseigneur Copier

Je gagne pas tout à fait 800 euros par mois pour 25 heures de présence . Emmanuelle Duval-Leseigneur

Les AESH reconnaissent que leur importance auprès des élèves est reconnue par les familles et les enseignants: "La force du nombre fait qu'on est de plus en plus dans les écoles. Donc tout le monde s'habitue à notre présence. Mais ce n'est pas encore le cas partout. Et malheureusement, les conditions ne sont pas non plus les meilleures pour les professeurs. Quand vous avez de plus en plus d'enfants handicapés dans les classes qui ne sont pas forcément prévues pour les accueillir correctement. Le nombre d'élèves lui ne baisse pas. Donc les prises en charge sont compliquées pour les professeurs et pour les AESH" conclue Emmanuelle Duval-Leseigneur.