Les AESH du Limousin se sentent méprisés et oubliés du Grenelle de l'Education

Ils sont un maillon essentiel dans la prise en charge des élèves handicapés à l'école, car ils peuvent assurer la prise de note, la reformulation des questions de l'enseignant, aider pour les devoirs, mais aussi à la socialisation avec d'autres élèves, ou encore venir en soutien de l'infirmière scolaire.

Pourtant, les AESH s'estiment oubliés du Grenelle de l'Education. Méprisés disent ils par le ministre de l'Education, Jean-Michel Blanquer, car ils ne voient rien venir sur une amélioration de leurs conditions d’emploi et sur une revalorisation salariale.

Un salaire en dessous du seuil de pauvreté

Alors ce jeudi, ils descendent dans la rue dans toute la France à l'appel d'une intersyndicale. Dans le cadre de cette journée de grève et de manifestation,des rassemblements sont prévus en Limousin, devant le Rectorat à Limoges à 14h30, devant l'Inspection d'Académie à Tulle à 14h30 et à 12H30, en Creuse, devant l'Inspection d'Académie à Guéret.

Ce travail d'AESH est très souvent assuré par des femmes, dont beaucoup ont un salaire en dessous du seuil de pauvreté, environ 600 euros par mois, car le statut ne permet pas de temps complet, explique Catherine Soarès. Elle est AESH depuis 12 ans, actuellement en poste au lycée professionnel Simone Veil à Brive, et déléguée du personnel FSU : "Je travaille moins bien maintenant."

Les conditions de travail sont également au coeur des revendications, notamment avec la mise en place des Pôles inclusifs d'accompagnement localisés (Pial),. Des regroupements d'établissements "imposés à marche forcée, nous en subissons les conséquences quotidiennement, ainsi que nos élèves. C'est une gestions des heures tendu", et l'accompagnement est souvent perdant", rajoute Catherine Soarès.

On aime ce que l'on fait, mais on est contraint et forcé, de changer de métier

"Je reste pour une raison humaine, la vocation que j'ai dans le domaine médico-social-éducatif", explique cette jeune AESH qui travaille dans un établissement limougeaud "c'est sûr que pour 600 euros on n'a pas envie de travailler dans un domaine comme ça, maison espère tous pouvoir avoir une évolution de nos statuts nous permettant de travailler à 100% et d'accompagner dignement ces élèves. C'est vrai que pour nombre d'entre nous, alors qu'on aime ce que l'on fait, mais on est contraint, je dis bien contraint et forcé, de changer de métier à cause du gouvernement qui ne veut pas changer nos statuts".

Moins de vocations, beaucoup de départs. Catherine Soarès comme sa jeune collègue craignent pour l'avenir de leur métier et la prise en charge des élèves en situation de handicap.