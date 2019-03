"Les arbres ça sert à respirer ! " : quand les classes de CP découvrent les forêts dans La Hague

Beaumont-Hague, France

Bien plus qu'un lieu de ballade dominicale...la forêt a un rôle important pour purifier l'air et l'eau et protéger la bio diversité. C'est le message qu'a voulu transmettre aux enfants de Beaumont-Hague le syndicat des forestiers privés Manche-Calvados, Fransylva, à l'initiative de cette journée dans les bois

Au programme pour deux classes de CP de Beaumont-Hague : découverte des traces d'animaux en forêt, identification des arbres et atelier de plantation. Des hêtres, des chênes, des châtaigniers ont été plantés. Chaque enfant a planté deux ou trois arbres.

Combien de temps vont ils mettre pour grandir ?

"Un mois ! un an !" pour certaines..."400 ans" pour un autre. Jean-François Jacquet le président de Fransylva Manche Calvados, le syndicat des forestiers privés, rétablit la vérité " Plutôt entre 80 et 150 ans..."

Atelier plantation d'arbres dans les bois de Beaumont-Hague © Radio France - Jacqueline FARDEL

Et à quoi ça sert les arbres ?

A faire du papier, des meubles, des jouets, répondent les enfants. "

ça pousse pousse pousse...et ça sert à respirer ! " répond Arthur, 6 ans,

qui aura contribuer à faire grandir la forêt.