Les Ardennes expérimentent l’école de demain

Finies les tables alignées face au professeur et au tableau, les expérimentations impliquent davantage les élèves (illustration)

À quoi ressembleront les salles de classe de demain ? C'est l'une des questions que se posent les écoles, collèges et lycées des Ardennes. La Direction des services départementaux de l'Education nationale a remporté en juillet dernier un appel à manifestation d'intérêt de l'Etat sur "l'innovation dans la forme scolaire" .

ⓘ Publicité

Des expérimentations déjà lancées

Des professeurs précurseurs ont déjà imaginé de nouvelles façons d'apprendre dans des classes ardennaises. À l'école Blanpain de Sedan, les élèves de CM1-CM2 de Sarah Nicole ne sont plus alignés sur des tables face au tableau et à l'institutrice. Ils ont le droit de s'allonger parterre, de s'asseoir sur les radiateurs. "Le fait de bouger permet de rendre les élèves acteurs des savoirs qu'on leur demande", constate l'institutrice. Il encourage également leur autonomie. Dans le jargon du corps éducatif, on appelle cela une "classe flexible".

"Ce sont des pédagogies qui impliquent beaucoup plus et donc, qui motivent beaucoup plus" - Sylvain Bruyère, professeur d'histoire-géographie au collège la Retourne de Juniville

Un dispositif comparable existe au collège la Retourne de Juniville. Dans l'emploi du temps des élèves de troisième figure des demies-journées "parcours libres, parcours dirigés". Les élèves travaillent simultanément soit seuls, soit par petits groupes dans une salle de classe modulable en mobilisant les ressources qu'ils souhaitent sous le regard du professeur qui navigue d'un atelier à l'autre : tableau numérique, ordinateurs, documentation... "On voit se développer des compétences de partage, de coopération et surtout un engagement plus important", atteste Sylvain Bruyère, professeur d'histoire-géographie au sein de l'établissement.

Un bus pour des classes voyageuses

Ces expérimentations lancées dès 2020 intègrent désormais un projet plus large, à l'échelle du département des Ardennes : le projet "O.A.S.I.S." (Organisation des apprentissages au service des itinéraires scolaires). Sur les 5 prochaines années, il bénéficiera d'une subvention de 7 millions d'euros de la Banque des Territoires. Exemple de concrétisation attendue : la mise en service d'un bus qui permettra aux élèves de faire "classe voyageuse". "Ça peut être un bus qui s'installe sur la place du village avec un temps de classe dans la salle des fêtes avec des acteurs locaux", imagine la Directrice de Services de l'Education nationale, Catherine Moalic.

L'innovation jusque dans le bâti

La Direction des services de l'Education nationale des Ardenne souhaite voir les initiatives proliférer, de l'école au lycée. La communauté éducative pourra compter sur l'appui d'un expert pour guider la réflexion. Laurent Jannin, enseignant-chercheur à l’université de Cergy Pontoise va accompagner les volontaires pendant 5 ans. Spécialisé dans l’architecture scolaire, il a animé le 16 novembre dernier à Charleville-Mézières un séminaire intitulé "Bâtir l'école de demain".

Le mobilier des salles de classe permettra de mettre en oeuvre la pédagogie des "classes flexibles". © Radio France - Benoît Martin

"La classe n'est plus uniquement le sanctuaire de l'enseignant. Le couloir, par exemple, peut devenir un espace où les élèves travaillent. Les élèves se co-construisent et l'enseignant est là pour les aider à se donner un avis, à découvrir, à se contredire", détaille Laurent Jannin.

Parmi les exemples d'expérimentation les plus originales, ont été évoqués les lycées sans bâtiment. À Helsinki, à Bordeaux, les élèves ne vont pas au bahut puisqu'il n'y en a pas. Les cours de chimie se font par exemple à l’usine. La cantine, c’est le restaurant. Et la bibliothèque municipale sert de centre de documentation.

Un réflexion intégrée au plan collège des Ardennes

Sans aller jusque-là, le Conseil départemental des Ardennes, dont le plan collège prévoit la construction de deux établissements à Monthermé et dans le quartier de la Ronde-Couture à Charleville-Mézières, compte intégrer ces nouvelles organisations de l'apprentissage à l'élaboration des plans des bâtiments. "Ça tombe au moment où le département repense les bâtiments des collèges et leur organisation interne", se réjouit Nathalie Robcis, président de la Commission Education du conseil départemental des Ardennes. "Ça fera partie de notre réflexion", conclut l'élue.