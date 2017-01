Les artisans et leurs apprentis, héros du calendrier 2017 de la chambre des métiers

La Chambre des métiers et de l'artisanat de la région Centre publie un calendrier 2017 un peu particulier : des photos d'artisans et leur apprenti grimés en super-héros, pour vanter les mérites de l'apprentissage.

Douze artisans des six départements de la région ont posé en compagnie de leur apprenti, à la façon de héros de personnages ou artistes célèbres : Matrix, Daft Punk, Mario Bros, Men in Black, Star Wars ou Harry Potter... pour faire le "buzz" et encourager les chefs d'entreprise à engager des apprentis.

Une autre image de l'apprentissage

Il y a deux indriens parmi les artisans mis à l'honneur : un garagiste d'Eguzon, et un charcutier de Châteauroux.

Je suis en James Bond et à côté, mon apprentie Shannon avec ses couteaux... Pendant le shooting il n'y avait plus l'apprenti et le maître d'apprentissage. C'était deux personnes. ça recrée un lien différent. On est un peu les deuxièmes parents!" - Christophe Siguret, charcutier à Châteauroux

2500 artisans sans repreneurs dans l'Indre

L'apprentissage c'est 85% d'embauche pour les élèves, et des aides pour le chef d'entreprise. 1000€ par an d'aide, plus 1000€ de prime à l'embauche du premier apprenti, l'exonération de cotisations sociales patronales sur le poste de l'apprenti. Et pourtant... 49 places en apprentissage étaient non-pourvues début décembre.

Et 2500 chefs d'entreprise de plus de 55 ans n'ont pas de repreneurs dans le département. L'apprentissage est un bon moyen de former un repreneur. Mais les artisans sont encore trop peu nombreux à oser se lancer. Par ce calendrier, Christophe Siguret espère donner une meilleure image de l'apprentissage auprès des autres entrepreneurs :