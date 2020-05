Les assistantes maternelles de la Drôme se sentent "abandonnées" depuis le début de l'épidémie de coronavirus

Alors qu'on parle beaucoup des écoles, qui reprennent progressivement, les assistantes maternelles, elles se sentent abandonnées, malmenées, depuis le début de cette épidémie de coronavirus. Certaines n'ont pourtant pas arrêté de travailler pendant le confinement, notamment celles pour garder les enfants de parents soignants ou qui veulent télé-travailler dans de meilleurs conditions.

"On est vraiment livrées à nous-mêmes", soupire Sophie Delétoille, assistante maternelle à Montélimar et secrétaire du Spamaf, le Syndicat professionnel des assistants maternelles et assistants familiaux, dans la Drôme. "À aucun moment on a été contactées par les services de PMI, de Protection maternelle et infantile, ou les Relais d'assistantes maternelles pour savoir si on avait besoin de conseils, d'aide ou d'un appel de soutien."

Manque de masques et de gel hydroalcoolique

"On a du se débrouiller franchement toutes seules, avec les moyens du bord, poursuit Sophie Delétoille, qui a elle-même continué à garder des enfants pendant le confinement. Sachant que les produits de désinfections étaient difficile à trouver dans les rayons des supermarchés. Pour les masques, le gel hydroalcooliques, ils étaient introuvables et encore aujourd'hui, c'est un parcours du combattant."

Les assistantes maternelles ont dû trouver les solutions elles-mêmes, explique-t-elle. "On a instauré des barrières de sécurité nous-mêmes, on lave les jouets avec nos propres produits et on les partage entre les enfants pour faire des roulements. On reçoit les parents à la porte, en faisant attention à ce qu'ils ne se côtoient pas quand plusieurs parents arrivent en même temps", détaille Sophie Delétoille, qui s'est par ailleurs cousu elle-même un masque.

Le département de la Drôme promet un masque en tissu à chaque assistante maternelle drômoise

"C'est très difficile à gérer. On est toutes seules à la maison donc quand même, ça fait peur. Et on est au premier front mais on est abandonnées, on ne nous donne rien", conclut-elle, en notant notamment que les assistantes maternelles n'étaient pas prévues dans les bénéficiaires de la commande de 300.000 masques passée par le département de la Drôme. Mais finalement, le département nous assure qu'il fournira bien un masque en tissu à chacune des 3.800 assistantes maternelles drômoises dans les prochains jours. Le département explique avoir fait ce choix, même si les assistantes maternelles ne dépendant pas du conseil départemental mais bien des parents, qui sont leur employeur direct.

