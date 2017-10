Les astronautes en mission dans les écoles, collèges et lycées autour de Toulouse

Il n'y avait pas cours ce jeudi dans une vingtaine d'établissements scolaires de l'académie de Toulouse. Et pour cause, ils recevaient des visiteurs de marque : des astronautes venus échanger avec les jeunes, en marge de leur congrès international qui se prend fin ce vendredi.

Cosmonautes, astronautes, taïkonautes, bref tous celles et ceux (surtout) qui un jour ont fait une sortie dans l'espace, et participaient cette semaine au Congrès mondial des astronautes à Toulouse, avaient coché dans leur agenda une obligation de service : le "Community Day", échanger avec les jeunes dans les établissements scolaires. C'est ainsi que dans l'académie toulousaine, une vingtaine d'écoles, collèges et lycées ont eu la chance de recevoir ce jeudi 19 octobre un voire même deux voyageurs de l'espace américain, russe ou français. Reportage au collège-lycée les Maristes à Toulouse, quartier Montaudran avec l'Américain Kevin Kregel, et le russe Alexander Samokutyaev.

Les élèves ont pu poser avec l'astronaute et le cosmonaute. © Radio France - Bénédicte Dupont

Je n'ai encore jamais croisé quelqu'un que l'espace n'intéressait pas. Ces gamins sont notre avenir, ils iront sans doute sur la Lune, peut-être sur Mars. Si moi je ne parviens pas à les enthousiasmer, qui le fera ? — Kevin Kregel, astronaute de la Nasa parti quatre fois dans l'espace

REPORTAGE de Bénédicte Dupont au collège-lycée Les Maristes à Toulouse, avec K. Kregel (USA) et A. Samokoutayev (Russie) en invités (1'18'') Copier

Les Maristes participent à un plus large programme en collaboration avec la Cité de l'Espace et la Nasa notamment. En décembre dernier, ils avaient pu avoir une liaison radio avec Thomas Pesquet alors dans l'ISS. Au printemps prochain, 40 élèves se rendront à Houston (Texas) et à Cologne en Allemagne visiter les installations spatiales.

C'est magique, il y a une vraie utilité pour l'Humanité, ça n'est pas juste se promener sur la Lune. En plus ce sont des gens très simples qui ne demandent qu'à partager leur expérience. — Joël Lepetit, chef d'établissement des Maristes

L'an prochain, des élèves des Maristes pourront aller à Houston, en voyage scolaire. © Radio France - Bénédicte Dupont

Moi je voudrais que les enfants aient un enseignement dédié au spatial en classe. Le spatial c'est l'avenir. — Nadine Sens-Clemens, prof d'EPS à l'origine du projet aux Maristes

Kevin Kregel est allé 4 fois dans l'espace entre 1995 et 2000. © Radio France - Bénédicte Dupont

Les expériences autour de Toulouse

Ont ainsi eu la chance de recevoir un/des astronautes (s), après que leur projet a été sélectionné :

à Toulouse : la Toulouse Business School, l'iSAE-Supaero, l'école Lapujade, les collège Hubertine Auclert, Michelet, Fermat, Berthelot, et le lycée Pierre-Paul Riquet, S. Hessel et les Maristes

à Labège : les écoles, lycées, collèges réunis à l'association Délires d'Encre

: les écoles, lycées, collèges réunis à l'association Délires d'Encre à Saint-Jean : le collège Romain Rolland

: le collège Romain Rolland à Tournefeuille : le lycée Françoise

: le lycée Françoise à Saint-Orens : le collège Jacques Prévert

: le collège Jacques Prévert à Quint-Fonsegrives : le collège E. Badinter

: le collège E. Badinter à Castanet-Tolosan : le collège Jean Jaurès

: le collège Jean Jaurès à Lévignac : l'école Claude Nougaro

: l'école Claude Nougaro à Léguevin : le collège F. Verdier

: le collège F. Verdier dans les départements voisins : le collège Fabre et le lycée Monteil de Rodez, le collège Jean Rostand de Valence d'Agen, le collège René Cassin de Vielmur-sur-Agout, le lycée de St Affrique, les établissements scolaires de Fleurance.

Que se passe-t-il à l'école de Labège ? Ne serait pas l'astronaute Dr. Ulrich Walter en visite pédagogique #scientilivre#ASE30pic.twitter.com/eYwyGeqNLn — Délires d'encre (@Deliresdencre) October 19, 2017

Il a passé 381 jours dans l'espace. L'astronaute @AstroIronMike était au collège Rostand à Valence-d'Agen pour transmettre son expérience. pic.twitter.com/vfySDvzJgz — Johan GESREL (@JohanGESREL) October 19, 2017

Repas convivial avec nos deux adorables astronautes Alexander Balandin et Charles Walker à l'Astrolabe Grand-Figeac #ASE30#figeacpic.twitter.com/ezclJyQDHM — CarrefourdesSciences (@CCSTIduLot) October 19, 2017

Andrew Feustel au collège de Vielmur. Instants intenses 😊 pic.twitter.com/YDNof3Fwic — Lionel_Clere (@CLERE7) October 19, 2017

