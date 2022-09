Les Atsem de Belfort en grève ce lundi

Ce premier lundi de l'année scolaire risque d'être compliqué pour certains parents. Les Atsem dans les maternelles sont appelées à faire grève aujourd'hui partout en France. Ces 50 000 agents employés des mairies, qui assistent les enseignants au quotidien, sont des femmes à 99%, et elles demandent des revalorisation de salaires et une meilleure reconnaissance de la précarité de leur profession.

"Les Atsem sont essentielles dans une école. Nous gérons beaucoup de choses : l'accueil des enfants, les activités la journée, la sieste des enfants....", raconte sur France Bleu Belfort Montbéliard Ouria Fékir, Atsem à Belfort et membre de la CFDT. Les salaires varient entre 900 et 1700 euros : "C'est très peu. Les missions qui nous incombent sont de plus en plus difficiles. On est de plus en plus multi-tâches et on doit travailler 9h30 en continu", poursuit Ouria Fékir qui attend toujours un geste du gouvernement. " Le président Emmanuel Macron nous a qualifiées de trésors oubliés... Nous sommes encore oubliées ! Nous ne sommes pas écoutées !"

A Belfort, une cinquantaine d'Atsem doivent se rassembler devant la mairie de Belfort, à 10h, pour se faire entendre.

Interview d'Ouria Fékir à réécouter ici ->