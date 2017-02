Les Atsem manifestent à Châteauroux : « On n’est pas des dames pipi ! »

Une cinquantaine d’agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (Atsem) se sont rassemblés mercredi 1er février, au matin, devant la préfecture de l’Indre. Une délégation a été reçue.

« On n’est pas des dames pipi ! » « On n’est pas des couteaux suisses ! » Les deux slogans sont écrits sur les pancartes des Atsem, ce mercredi matin. Une cinquantaine de femmes, alignées devant une grille, tournant le dos à la préfecture de l’Indre, tapent sur des bidons en métal et soufflent dans des cors. Se faire entendre, le nouveau mot d’ordre des assistantes maternelles scolaires.

Les Atsem, « on les sous-estime »

Véronique Giraudon est émue, touchée par la situation des assistantes et contente du succès de cette manifestation, bien que beaucoup n’aient pas répondu à l’appel à la grève de la CGT des Territoriaux de l’Indre, « parce qu’elles ont un sens du professionnalisme très aigu ».

Véronique est animatrice territoriale, et non Atsem, mais elle participe à la mobilisation en tant que déléguée départementale de la CGT, au cœur de la Coordination syndicale départementale (CSD) du syndicat.

Les Atsem sont des personnes dont on parle peu. Depuis fort longtemps elles sont dans le silence. Et elles se lèvent enfin pour dire « on est sous-payées », « on est méprisées ».

Selon les manifestantes, leur métier est méconnu, on les prend pour des « dames pipi », pour des « couteaux suisses ». Et de fait, elles font toutes sortes de tâches, de la recherche de doudou, au lavage des toilettes en passant par le mouchage des enfants malades.

« H-24 dans la classe »

Maria travaille jusqu’à dix heures par jour, depuis trente ans, dans une école à Châteauroux. « H-24 dans la classe. On est du matin, à 7h20, jusqu’au soir, à 17h, avec les enfants. » « On est constamment dans la classe, à la cantine, à la garderie, à la sieste », renchérit Annie, qui travaille depuis quinze ans dans une école de Mâron.

Les Atsem dénoncent aussi leur double emploi : en plus des journées d’école, elles sont chargées des temps d’activités périscolaires (Tap), depuis la réforme de 2013. Elles ont alors des classes composées de quatorze enfants pour une assistante – « c’est hors taux dans les centres aérées ».

Sans nous demander notre avis, sans qu’on ait de formation, on est passé d’un statut où on n’avait pas la responsabilité des enfants, à un statut où on se le doit.

Cette charge de travail s’est rajoutée sans complément de salaire. « On nous a dit qu’en compensation, on aurait la satisfaction du travail accompli », regrette Marie. « La satisfaction du travail accompli ne paie pas les factures. » Les assistantes sont payées en fonction d’une grille salariale, entre 1 500 et 2 100 euros brut mensuels, ce qui restreint les perspectives d'évolution dans leurs carrières.

Le tract revendicatif de la CGT sur le statut des Atsem © Radio France - Armêl Balogog

Une délégation reçue par la préfecture de l’Indre

Pour la première fois, une délégation d’Atsem a été reçue par la préfecture de l’Indre ce mercredi. Les manifestantes ont pu remettre leur tract avec leurs revendications à ses responsables. « C’est la première pierre, nous espérons que la préfecture fera remonter », se félicite Véronique Giraudon.

Ce qu’on attend, c’est que les Atsem soient enfin entendues pour qu’on commence des négociations, pour qu’on revoie tout simplement leur cadre d’emploi, leur fiche de poste. C’est une remise en question au niveau de l’Etat du rôle d’une Atsem dans la société et de son cadre administratif.

Véronique en est persuadée, « on y arrivera, avec de la volonté et du professionnalisme ». Le 14 décembre 2016, une autre mobilisation n’avait eu aucun effet, ni au niveau local, ni au niveau national. Au contraire, le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT) avait alors décidé de reporter l'examen d'un rapport sur le cadre de l'emploi des Atsem prévu ce jour-là.