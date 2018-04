Strasbourg, France

C'est un record depuis le début de la mobilisation à Strasbourg contre la réforme du bac et de l'entrée à l'université : plus de 800 étudiants étaient réunis mercredi 11 avril en AG sur le campus, devant le Patio. Après de longs et houleux débats, durant lesquelles les insultes ont souvent fusé, une courte majorité d'une dizaine de voix a voté contre le blocage du bâtiment pour la journée de jeudi.

En AG à l'université de #Strasbourg, le vote pour ou contre le blocage du Patio demain est très divisé. Ici en photo le clan "contre" pic.twitter.com/yTe4SQ9HlB — France Bleu Alsace (@BleuAlsace) April 11, 2018

Le campus dans l'incertitude

Au troisième jour du blocage, mercredi matin, six bâtiments de l'université de Strasbourg étaient fermés par l'administration, grilles baissées. Ils avaient ouvert brièvement quelques heures auparavant, en présence de CRS, des étudiants anti-blocage ayant dégagé les barricades pendant la nuit. Afin d'éviter tout débordement, l'université avait préféré fermer les bâtiments.

Suite au vote de l'AG en défaveur du blocage, le président de l'université de Strasbourg, Michel Deneken, a annoncé la réouverture des bâtiments à 14h, ce mercredi.

La suite du mouvement reste très incertaine. Une nouvelle AG se tiendra jeudi midi sur le campus de l'université. La question du blocage pourrait y être à nouveau posée.